Spectaculaire hoorzitting Comey maar zonder smoking gun

Miljoenen Amerikanen keken vandaag met spanning naar de openbare hoorzitting van de ex-directeur in de hoop daarop antwoord te krijgen. Comey hing de vuile was buiten over Trump en beschuldigde de president van kwalijke praktijken, maar deze waren niet van het “Watergate”-kaliber, waar Trumps tegenstanders op hadden gehoopt.

Comey vertelde de senaatscommissie onmiddellijk zijn kant van het verhaal: “Ik ben ontslagen vanwege het Rusland-onderzoek.” Trump zou Comey onder druk hebben gezet het onderzoek naar onder meer zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Daarnaast zou Trump Comey’s “loyaliteit” hebben geeïst. Voor deze beschuldiging toonde Comey gisteren geen harde bewijzen. Het is Comey’s woord tegen dat van Trump. De advocaat van Trump ontkent deze aantijging ten stelligste.

De voormalige directeur vertelde ook hoe hij onder druk zou zijn gezet. Zo zou Trump over de Flynn-zaak hebben gezegd: “Ik hoop dat je dit kan laten gaan.” Comey beschouwde deze woorden als een bevel, maar zei daar geen gehoor aan te hebben gegeven.

Wantrouwen

Comey werd overladen met complimenten door zijn ondervragers, vooral vanwege zijn integere handelen. Hij werd geprezen om zijn medewerking en om zijn documentatie. “Mijn ouders en leraren hebben dat erin gestampt”, antwoordde de ex-directeur. Maar toen hem werd gevraagd waarom hij Trump niet openlijk tegensprak toen hem de opdracht zou zijn gegeven om het onderzoek te staken, antwoordde hij: “Misschien als ik sterker was geweest, dan had ik Daarnaast kwam Comey in verlegenheid omdat hij Flynn een “goede vent” noemde ten overstaan van Trump.

Ik was oprecht bezorgd dat hij zou gaan liegen over de aard van onze ontmoeting James Comey

Uit de hoorzitting bleek dat Comey een sterk wantrouwen koesterde naar Trump. Comey had bewust al zijn gesprekken met de president vastgelegd. “Ik was oprecht bezorgd dat hij zou gaan liegen over de aard van onze ontmoeting”, zei hij over de reden om de memo’s op te stellen. “Bij president Bush en de anderen was dat niet nodig.”

Trump reageerde vlak na de hoorzitting op de aantijgingen. In een toespraak tot zijn aanhangers zei hij dat hun beweging ‘onder vuur’ ligt. “Maar wij zullen daar groter en beter en sterker dan ooit uit komen”, beloofde hij. “Wij zullen ons niet laten weerhouden te doen wat juist is. Wij weten hoe wij moeten vechten en wij zullen nooit opgeven.”

Na de openbare hoorzitting, ging het verhoor van Comey achter gesloten deuren verder. Hij wilde overigens ook niet in een openbare zitting zeggen of hij dacht dat Trump zelf samenwerkte met de Russen. Hij benadrukte daarmee niet te willen impliceren dat de president onwetmatig heeft gehandeld. “Ik wil niet suggereren dat er iets illegaals heeft plaatsgevonden.”

Op het eerdere dreigement van Trump waarin hij impliciet suggereerde dat hij bandopnames bezat van zijn gesprekken met Comey, reageerde de ex-directeur lakoniek: “Lordy, ik hoop dat ze er zijn. Mijn gevoelens zijn niet gekrenkt als er inderdaad tapes zijn van onze gesprekken. Als ze er zijn, moet hij ze vooral publiceren.”

