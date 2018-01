Spectaculaire daling aantal bootmigranten via Middellandse Zee

Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie IOM is ook het aantal doden dat bij de overtocht viel flink gedaald: met tweeduizend slachtoffers tot 3116.

In twee jaar tijd is het aantal mensen dat via niet-reguliere migratie zijn toevlucht zoekt in Europa zo spectaculair afgenomen. In 2015 kwamen nog zo’n twee miljoen mensen aan, op de vlucht voor oorlog of economische ellende in het thuisland. In 2016 nam dat aantal al af naar 363.504, om nu verder naar 171.635 te dalen.

Keerzijde is dat tienduizenden vluchtelingen onder slechte omstandigheden vastzitten

Van groot belang bij de afname was in 2016 de Turkije-deal tussen Ankara en de Europese Unie. Die afspraak biedt Turkije hulp bij de opvang van vluchtelingen in ruil voor de terugname door dat land van mensen die naar Griekenland oversteken. Op het vlak van afschrikking bleken de afspraken een groot succes. Het aantal mensen dat de ‘oostelijke Middellandse-Zeeroute’ koos, nam in de afgelopen anderhalf jaar sterk af. Keerzijde is dat tienduizenden vluchtelingen onder slechte omstandigheden vastzitten op Griekse eilanden omdat het ‘terugkeer’-deel van de deal niet werkt.

De afname in het oosten zette Europa op het spoor ook afspraken te maken met Afrikaanse landen. Zo krijgt het instabiele Libië inmiddels hulp bij het opvangen van migranten en het trainen en inzetten van zijn kustwacht. Daardoor nam ook de ‘centrale Middellandse-Zeeroute’ in populariteit af. In Italië kwamen afgelopen jaar ruim 119.000 mensen aan, een afname van een derde. Ook hier is er een humanitaire keerzijde: in Libië zijn de levensomstandigheden voor migranten bar en boos, en zijn zij slachtoffer van slavernij.

De westelijke route week in 2017 af: in Spanje kwamen 23.000 mensen via zee aan, een verdubbeling.

