Speciale belasting in San Francisco voor techbedrijven moet daklozen helpen

Wie de Amerikaanse stad San Francisco bezoekt struikelt niet alleen over de hippe koffietentjes en vele kunstenaarscollectieven, maar ook over de geïmproviseerde huizen van daklozen op de brede trottoirs. Het lijkt erop dat er flink wat extra geld beschikbaar komt om hen te helpen.

De inwoners van de Californische stad stemden in een referendum voor een nieuwe belastingmaatregel voor grote techbedrijven. Alleen bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen dollar per jaar betalen mee. Het belastingpercentage ligt, afhankelijk van het soort bedrijf, tussen de 0,175 procent en de 0,69 procent van de jaar omzet. Het geld dat daarmee wordt opgehaald, zo'n 300 miljoen dollar, gaat naar het departement voor daklozen, wiens budget dan met tachtig procent wordt vergroot. De helft van het geld gaat naar de bouw van goedkope huizen. Ook komt er meer geld beschikbaar voor geestelijke gezondheidszorg en uitbreiding van de opvangcentra. Daarvoor zijn nu lange wachtlijsten.

San Francisco telt ongeveer 7000 daklozen. De razendsnel stijgende huizenprijzen in San Francisco zijn hier mede de oorzaak van. Soms slapen zelfs mensen met een fulltime baan ‘s nachts op straat omdat hun inkomen niet mer voldoende is om een appartement te huren in de stad. Voorstanders van Proposition C, zoals het plan heet, hopen dat met het extra geld de stad opknapt. Liberaal bolwerk San Francisco, de techhoofdstad van de VS, heeft bepaald geen gebrek aan toeristen. Maar als het daklozenprobleem erger wordt zouden die toeristen zomaar eens weg kunnen blijven. Je struikelt in sommige wijken niet alleen over tentjes maar ook over heroïnenaalden en menselijke uitwerpselen. Vooral dat laatste werd op een gegeven moment zo erg dat er nu een speciaal team rondloopt om poep van de stoep te spuiten. En dat op slechts een kwartiertje wandelen van de hoofdkantoren van Twitter en Uber.

Kritiek

Nog helemaal zeker is de invoering van de belasting niet: het voorstel haalde net niet een twee derde meerderheid, wat betekent dat het nog voor de rechter gebracht kan worden. Het zou zomaar kunnen dat dat gaat gebeuren, want in aanloop naar het referendum kon het voorstel op flink wat kritiek rekenen.

Onder andere de burgemeester van de stad, London Breed, gelooft er niet in. Zij twijfelt eraan of het geld wel op de juiste manier besteed wordt. “Als we nu al niet al het geld op een efficiënte manier uitgeven, waarom zouden we het budget dan verdubbelen?” zei ze in aanloop naar het referendum tegen de lokale krant San Francisco Chronicle. Die vrees is niet onterecht. Het departement voor daklozen stuurt een wirwar van databases en tientallen organisaties aan. Corruptieschandalen zijn de stad dan ook niet vreemd. Verander eerst dat systeem, vindt Breed, en pomp er dan eventueel extra geld in. Ook bestaat de angst dat bedrijven het gebied massaal zullen verlaten.

En de ceo’s van de techbedrijven die de extra belasting af moeten dragen? Die zitten er niet op te wachten. Zij hebben zich immers in de regio gevestigd vanwege gunstige belastingafspraken. Althans, de meesten zijn tegen. Marc Benioff, de baas van Salesforce, de grootste werkgever van de stad, zal jaarlijks tien miljoen extra moeten afdragen als de maatregel doorgaat. Toch is hij voorstander van het plan. Hij investeerde zelfs 2,5 miljoen dollar in een campagne voor het voorstel, ‘want ik ben pro-daklozen', aldus Benioff, die ongetwijfeld ook aan zijn imago denkt.

De voorstanders van Proposition C mogen in hun handen knijpen dat Benioff achter het plan staat. In Seattle werd een vergelijkbaar plan ingetrokken nadat webwinkel Amazon, de grootste werkgever van die stad, succesvol protesteerde.