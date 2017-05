Speciale aanklager gaat onderzoek Russische inmenging VS leiden

De afgelopen weken werd de roep om een speciale aanklager steeds groter. Zeker nadat FBI-hoofd James Comey plotseling door president Trump werd ontslagen, lijken steeds minder Amerikanen vertrouwen te hebben in de Amerikaanse democratie. De roep om een speciale commissie kwam zowel uit Democratische als Republikeinse hoek.



De Amerikaanse staatsecretaris van Justitie, Rod Rosenstein, ging woensdag eindelijk overstag. In een schriftelijke verklaring zei hij dat de VS het aan zijn burgers verplicht is een speciale aanklager aan te stellen, 'zodat de burgers volledig vertrouwen kunnen hebben in de uitkomst van het onderzoek'.



Trump vol vertrouwen

President Trump zegt het volste vertrouwen te hebben in de goede afloop. 'Een grondig onderzoek zal enkel bevestigen wat we al weten - dat er geen enkele inmenging is geweest in mijn campagne en welke buitenlandse entiteit dan ook', zo zei hij in een officiële verklaring.



Robert Mueller was ruim tien jaar lang de baas van de FBI. Hij werd enkele dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 ingezworen en bleef tot 2013 directeur van de federale recherche. Hij werd opgevolgd door de onlangs ontslagen Comey.





