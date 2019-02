Speciaal voor de VVD’er: witte wijn uit Limburg

Het was met enige verbazing dat wijnliefhebbend Nederland enkele weken geleden de pijlen van de premier op zich gericht voelde. Mark Rutte zat bij ‘Buitenhof’ en zei weleens ‘giftig’ te worden van ‘de witte wijn sippende Amsterdamse elite’ als het bijvoorbeeld over Donald Trump gaat. Met het glas in de hand orakelen over politiek, sinds wanneer is daar bij de VVD wat mis mee?

Lees verder na de advertentie

Speciaal voor de premier beveel ik een goede Nederlandse witte wijn aan die niet biologisch is

Rutte had het frame zeker afgekeken van zijn Brabantse partijgenoot, Tweede-Kamer-backbencher Thierry Aartsen, die eerder al enige reuring veroorzaakte met zijn weerzin tegen de ‘Chablis-drinkende elite in het Concertgebouw’. Bedoelde hij D66’ers en GroenLinksers? Witte wijn staat blijkbaar voor links lullen en duurzaam doen over de rug van de gewone man.