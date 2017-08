Speciaal voor de toerist: hagelslag van 20 euro

Supermarkten gaan wereldwijd steeds meer op elkaar lijken. Dat is fijn voor eenkennige eters die in den vreemde behoefte hebben aan Goudse kaas of een pannenkoek. Maar wie in een Franse supermarché of een Amerikaanse convenience store op zoek gaat naar hagelslag, grijpt mis. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, dachten Vos en De Jong.

Lees verder na de advertentie

De reclamejongens lanceerden vorig jaar al een crowdfundingcampagne om het broodbeleg naar Amerika te brengen. Nu de export aardig loopt, is het tijd voor een winkel op eigen bodem.

In de eerste Nederlandse hagelslagwinkel, die morgen officieel haar deuren opent in Amsterdam, verkopen ze hun zogeheten 'Hagelswag': chocoladebrokjes van 57 procent cacao in een chique glazen fles. Daar hangt een prijskaartje aan: vanaf 6 euro, maar er zijn ook flessen van 20 euro.

Om hun product luister bij te zetten hebben de ondernemers er een mooi verhaal bijgehaald over Gerbrand Slag, een ze­ven­tien­de-eeuw­se chocolatier uit Amsterdam.

Het is de vraag of Nederlanders dat astronomische bedrag willen neertellen voor beleg dat in de supermarkt nog geen twee euro kost.

De winkel is dan ook vooral gericht op toeristen, zegt De Jong. "De tekst 'chocolate for breakfast' staat in acht talen op het raam. Dat trekt de aandacht en biedt leuke gespreksstof. Tijdens het proefdraaien hebben we veel geleerd over andere ontbijtculturen."

Om hun product luister bij te zetten hebben de ondernemers er een mooi verhaal bijgehaald over Gerbrand Slag, een zeventiende-eeuwse chocolatier uit Amsterdam wiens schip vol zelfgemaakte hagelslag voor de kust van New York gezonken zou zijn.

Het waarheidsgehalte van dit relaas is twijfelachtig, erkent De Jong, maar dat mag de pret niet drukken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.