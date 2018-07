Speciaal voor daklozen: een handzaam karretje dat op slot kan

Dat leidt vaak tot de nodige onrust. Waar laat je je spullen tijdens een doktersbezoek? En hoe bewaak je ze als je ’s nachts in het park slaapt? Dat kan beter, dacht Devon Siebenga uit de Canadese stad Kelowna.

Daklozen leven continu in angst dat hun wagentje in beslag wordt genomen door de politie, en dat ze een hoge boete krijgen of hun spullen moeten inleveren Devon Siebenga

Veel daklozen brengen het grootste deel van hun dagen door met zorgen over hun bezittingen”, zei hij tegen The Guardian. “Het probleem is dat de winkelwagentjes duidelijk niet van hen zijn. Daardoor leven ze continu in angst dat het wagentje in beslag wordt genomen door de politie, en dat ze een hoge boete krijgen of hun spullen moeten inleveren.”

Samen met zijn kerkgemeenschap besloot Siebenga zich als vrijwel letterlijke kartrekker op te werpen voor een veilige en elegante oplossing. Ze benaderden studenten van de Universiteit van Brits-Columbia om een solide wagentje te ontwerpen waarin daklozen hun spullen kunnen opbergen. De studenten raadpleegden daklozen voor advies. Hun wensen: een legaal, licht karretje dat op slot kan en geschikt is voor hobbels en modderig terrein.