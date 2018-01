SPD stemt morrend voor een nieuw avontuur met Angela Merkel

De SPD (sociaaldemocraten) en CDU/CSU (christendemocraten) bereikten vorige week na verkennende gesprekken een principeakkoord over samenwerking. Daarover konden de SPD-gedelegeerden uit de deelstaatfracties gisteren stemmen. In de aanloop woedde onder de sociaaldemocraten een fel debat. Schulz en de zijnen trokken kriskras door Duitsland om steun te verwerven. Ook tegenstanders lieten van zich horen, vooral de Jonge Socialisten (de Juso’s), aangevoerd door aanstormend politiek talent Kevin Kühnert.

De afgelopen jaren regeerden SPD en CDU/CSU al samen in een zogeheten ‘grote coalitie’. In SPD-gelederen heerst felle weerstand tegen een voortzetting daarvan. Er heerst angst om geen eigen stempel te kunnen drukken en over vier jaar nogmaals te worden afgestraft door de kiezers - de SPD kreeg in september een historisch lage score van 20,5 procent.

Verloren glans

Martin Schulz hield gisteren een strijdlustige rede van bijna een uur, waarin hij benadrukte dat de SPD veel uit de verkenningen heeft gesleept, vooral op het gebied van onderwijs en Europa. Maar van geestdrift was in de zaal geen spoor. Hoe anders ging het een jaar geleden, toen Schulz nog onder minutenlange ovaties partijleider werd, met 100 procent van de stemmen. De redder uit Brussel verloor al snel zijn glans. Sinds de dramatische verkiezingsuitslag is de partij diep verdeeld over de koers.

Die verdeeldheid was in Bonn goed te zien. Waar Schulz slechts welwillende applausjes scoorde, kreeg tegenstander Kühnert uitbundige bijval. Na afloop van het congres loofde Schulz de ‘levendige’ debatcultuur in zijn partij. In de Duitse pers ging het vooral over de verscheurdheid die het congres blootlegde. Schulz’ positie is verzwakt, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Het SPD-bestuur heeft een ‘oorvijg’ gekregen, meent Bild.

Eigenlijk wil bij de SPD niemand die grote coalitie, ook het bestuur niet.

Dat het congres toch nipt ja stemde, was een beslissing van het verstand, niet van het hart. Eigenlijk wil bij de SPD niemand die grote coalitie, ook het bestuur niet. Schulz zelf ging in december pas na lang aandringen overstag. Hij waarschuwde gisteren dat het enige alternatief voor meedoen met Merkel IV nieuwe verkiezingen zijn. Die waarschuwing klonk ook van fractiechef Andrea Nahles en SPD-vicevoorzitter Malu Dreyer, die kort geleden nog tegen een nieuwe grote coalitie was. Kühnert verweet het partijbestuur ‘krankzinnig gedraai’.