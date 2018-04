Sparta haalt opgelucht adem en laat Het Kasteel juichen

De Kasteelclub won in een spannend duel van NAC Breda (2-1). Invaller Spierings zorgde vijf minuten voor tijd voor de beslissende treffer.

Lees verder na de advertentie

De climax paste bij een heerlijke voetbalavond met dito temperaturen. Vanaf de eerste minuut was de amusementswaarde hoog op het uitverkochte Kasteel. Sparta, dat na de oorwassing van zaterdagavond bij Vitesse (7-0-nederlaag), iets goed had te maken voor het eigen publiek, en NAC probeerden verzorgd te voetballen, zochten beiden de aanval en dat leidde tot diverse kansen. Van Moorsel raakte in de eerste helft de lat na een handig lobje van Friday. Friday nam de plaats in van de geschorste spits Kramer, die maandag te horen kreeg dat hij zeven wedstrijden toe moet kijken na zijn rode kaart tegen Vitesse. Ook Ahannach was kansrijk voor rust. Na een half uur moest hij echter gewisseld worden na een geblokt schot, waarbij hij een dubbele beenbreuk opliep.

Ook NAC zorgde voor dreiging voor rust. Angelino, de van Manchester City gehuurde linksback, was vaak de aanstichter van het Brabantse gevaar

Ook NAC zorgde voor dreiging voor rust. Angelino, de van Manchester City gehuurde linksback, was vaak de aanstichter van het Brabantse gevaar. Fernandes schatte een voorzet van de Spanjaard echter niet op waarde in. Diezelfde Fernandes was vlak voor de pauze opnieuw kansrijk na een verdedigingsfout bij Sparta.

Tweede helft Door de blanco score bleef het spel ook in de tweede helft op en neer gaan op het sfeervolle Kasteel, waar de spanning voelbaar was. Mari was vlak na rust dichtbij de openingstreffer, maar zijn kopbal werd eerst gekeerd door Sparta-doelman Huth en vervolgens weggewerkt door verdediger Fischer. Net toen NAC de overhand leek te krijgen, scoorde Sparta. Duarte, in de rust ingebracht voor Verhaar, schoot via de binnenkant van de paal raak met een bekeken schot (en een handig overstapje van Friday): 1-0. Tien minuten later was het weer gelijk. Umar, ingevallen voor de teleurstellende Te Vrede, rondde op fraaie wijze een counter af.