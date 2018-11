Spanningen lopen op door bommenregens op Gaza en Israël

In de loop van de avond meldde het Israëlische leger dat er meer dan 300 raketten en mortieren vanuit Gaza op het zuiden van Israël waren afgevuurd. Het grootste deel kwam in open veld terecht of werd met luchtafweer onschadelijk gemaakt. Er waren meerdere gewonden en enkele ­gebouwen liepen schade op.

Lees verder na de advertentie

Op de Gazastrook kwamen meer dan zeventig Israëlische bommen neer. ­Onder meer het tv-station van Hamas werd gebombardeerd. Het was niet direct duidelijk hoeveel mensen in Gaza gewond raakten of werden gedood.

Het is voor het eerst sinds de verwoestende oorlog van 2014 dat de spanning zo hoog oploopt. De Verenigde Naties, de Europese Unie en Moskou riepen beide partijen op ­onmiddellijk te stoppen met de escalatie.

Bij de begrafenissen van zeven Ha­mas-strij­ders riepen de Palestijnse aanwezigen om wraak

Undercover militairen Aanleiding was een Israëlische spionageactie in Gaza, zondag in Gaza, die mis liep. Een 41-jarige Israëlische agent werd ­gedood, een ander raakte gewond. Met luchtsteun wisten de undercover militairen – waarover de Israëlische legercensor verder niets naar buiten brengt – uit Gaza te ontkomen. Daarbij kwamen zeven strijders van Hamas om het ­leven, onder wie een hoge commandant. Bij de begrafenissen maandag riepen de Palestijnse aanwezigen om wraak. De oplopende spanningen vormen een nieuwe tegenslag voor pogingen van Egypte, Qatar en de Verenigde Naties om een langlopend bestand tussen de strijdende partijen te sluiten. De afgelopen tien jaar zijn er drie grootschalige militaire confrontaties geweest tussen het Israëlische leger en Hamas, de radicaal-islamistische groepering die de scepter zwaait in Gaza. De VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, probeerde maandag achter de schermen samen met Egypte de situatie te kalmeren. In het zuiden van Israël klonken de sirenes af en aan. Inwoners werd aangeraden dichtbij hun schuilkelder te blijven. Op meerdere plaatsen in Zuid-Israël blijven dinsdag de scholen dicht. Het Israëlische veiligheidskabinet kwam in een spoedzitting bijeen. Ook bracht het leger versterkingen naar de grens, onder meer om infiltraties tegen te gaan. Vanuit Gaza eiste Hamas de verantwoordelijkheid voor de beschietingen op. De beweging dreigde meer raketten dieper Israël in te sturen, als het leger niet stopt met bombarderen.

Lees ook: