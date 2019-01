Spanning loopt op in coalitieoverleg over kinderpardon

De VVD is bereid te praten over een tijdelijke uitzetstop van ‘gewortelde’ asielkinderen, maar daar moeten forse handreikingen tegenover staan, ook op asielgebied.

Een van de onderwerpen die op tafel liggen is het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid. De VVD wil daar al langer vanaf. Nu nog heeft de staatssecretaris van justitie de bevoegdheid om in individuele asielzaken met de hand over het hart te strijken. Een afgewezen asielzoeker kan dan om humanitaire redenen alsnog in Nederland blijven.

Of de andere drie coalitiepartijen bereid zijn deze ‘humanitaire noodrem’ af te schaffen in het asielbeleid, is de vraag. Voor CDA, D66 en de ChristenUnie is dat een hoge prijs in de onderhandelingen over een milder kinderpardon. Maar de VVD vraagt wisselgeld om het regeerakkoord aan te passen.

‘Alles moet goed zijn’ Het CDA vindt dat het zogenaamde ‘meewerkcriterium’, een onderdeel van het kinderpardon, niet meer uitvoerbaar is, na uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Volgens dat criterium hebben gezinnen alleen kans op een verblijfsvergunning als ze actief hebben meegewerkt aan hun uitzetting, ook in de tijd dat rechtszaken nog gaande waren. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, wilde vanmiddag nog niets loslaten over de onderhandelingen. “Alles moet goed zijn. Zolang dat niet zo is, kan het ook nog fout gaan”, zei hij tijdens een onderbreking van de gesprekken. De vier fracties moeten voor morgen een oplossing hebben. Dan is er in de Tweede Kamer een debat en een stemming, aangevraagd door de linkse oppositie. De oppositie wil woensdag stemmen over een ‘uitzetstop’ die direct moet ingaan, zodat geen gezinnen worden uitgezet die kans maken op een nieuw soort kinderpardon, nu er discussie over is in de Tweede Kamer. Als de coalitiepartijen daar verdeeld stemmen, kan de crisis overslaan naar het kabinet.

