Spanning in Noord-Europa: Rusland veroordeelt een gepensioneerde Noorse grenswacht wegens spionage

Een 63-jarige Noor is dinsdag in Rusland veroordeeld tot veertien jaar celstraf voor spionage. Volgens de rechtbank in Moskou, die de zaak achter gesloten deuren behandelde, verzamelde de gepensioneerde Noorse grenswacht Frode Berg geheime informatie over Russische kernonderzeeërs.

Berg werkte jarenlang aan de grens tussen Noorwegen en Rusland. Volgens de Russische aanklagers werd hij eind 2017 in Moskou op heterdaad betrapt met geheime informatie die aan hem was overhandigd door Aleksej Zjitnjoek, een Russische defensiemedewerker, die in de gaten werd gehouden door de Russische geheime dienst. Zjitnjoek kreeg eind vorig jaar dertien jaar cel voor hoogverraad.

Berg zou hebben toegegeven dat hij als koerier optrad voor de Noorse militaire inlichtingendienst, maar ook hebben gezegd dat hij weinig wist van de missie. Hij ontkent schuldig te zijn aan spionage. Zijn Russische advocaat Ilja Novikov stelt dat Berg in de val is gelokt door Russische agenten. “Hij is gebruikt zonder dat hij het wist”, zegt Novikov tegen persbureau AFP. “We kunnen niet spreken van het verzamelen van geheime informatie.”

Tekenend

Berg gaat volgens zijn raadsman niet in hoger beroep tegen de veroordeling, maar zal de Russische president Poetin om gratie vragen. Hij hoopt dat de Noorse regering de Russen met diplomatieke middelen overhalen hem vrij te laten. Toen de Noorse premier Erna Solberg vorig week in Sint-Petersburg een ontmoeting had met Poetin was het lot van Berg inderdaad een van de gespreksonderwerpen. “We moeten het proces afwachten”, verklaarde de Russische president. “Afhankelijk van de uitkomst, kijken we wat we kunnen doen.”

De spionage-affaire is tekenend voor de toenemende spanningen tussen de Scandinavische en Baltische landen en hun grote buur Rusland. De Russen versterken de laatste jaren hun militaire aanwezigheid in het gebied en jagen andere landen daarmee schrik aan.

Om Moskou af te schrikken stationeert Navo-lid Noorwegen een tankbataljon bij de grens met Rusland. Ook hebben de Noren 52 Amerikaanse F-35 straaljagers besteld en de VS gevraagd om extra mariniers in hun land te stationeren. Afgelopen najaar hield de Navo bovendien een grote strategische oefening met 40.000 militairen in de regio. Dat was de meest omvangrijke oefening sinds 2002.