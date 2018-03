Spanning in Kosovo loopt op na arrestatie van Servische functionaris

Onrust in Kosovo zorgt ook voor onrust binnen de internationale gemeenschap. Toen de Kosovaarse politie deze week traangas gebruikte om Servische Kosovaren uiteen te drijven, reisde EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini onmiddellijk af naar de Servische hoofdstad Belgrado om de kwestie te bespreken met de Servische president Vucic. De Amerikanen proberen de boel te sussen en Vucic vroeg zijn Russische collega Poetin gisteren om advies in de kwestie. De twee hebben een goede verstandhouding.

Maandag sloeg de vlam in de pan toen Marko Djuric, hoofd van het Servische Bureau voor Kosovaarse zaken, werd gearresteerd in Mitrovica. Hij woonde daar een vergadering bij van Servische Kosovaren. Kosovo bestaat voor 90 procent uit Albanezen, Servische Kosovaren vormen een minderheid. De arrestatie van Djuric zorgde voor een heftige reactie bij het Servisch-Kosovaarse publiek en de politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Djuric werd kort vastgehouden en naar eigen zeggen ook mishandeld. Vervolgens werd hij het land uitgezet. De Kosovaarse autoriteiten zeggen dat Djuric zijn bezoek van tevoren had moeten aanmelden, dat deed hij niet.

Het incident komt op een gevoelig moment. Servië wil lid worden van de Europese Unie, maar moet daarvoor in dialoog blijven met Kosovo

De Kosovaarse Serviërs zijn woedend vanwege het buitenproportioneel harde optreden. Dinsdag stapte de Servische partij, de Servische Lijst, uit de Kosovaarse regering. "We kunnen niet stil blijven na deze aanval", verdedigde Goran Rakic, leider van de partij, zijn beslissing. Ook de Servische president Vucic sprak over een 'brutale aanval' en riep de hulp in van president Poetin. Dat hij aanklopt bij Rusland is naar eigen zeggen niet zo gek omdat de "Albanezen (de meerderheid in Kosovo, red.) hoe dan ook kunnen rekenen op Westerse steun."

Het incident komt op een gevoelig moment. Servië wil lid worden van de Europese Unie, maar moet daarvoor in dialoog blijven met Kosovo. Vorige week hervatten de presidenten van Servië en Kosovo die verplichte gesprekken, nadat deze een tijdlang hadden stil gelegen. De Servische regering moet op termijn Kosovo zelfs erkennen als onafhankelijke staat. Dat lijkt nu nog een brug te ver. Belgrado beschouwt Kosovo nog altijd als een provincie. Kosovo is inmiddels door 116 landen erkend, maar is geen lid van de Verenigde Naties, omdat Servië, China, Rusland en enkele Europese landen dat blokkeren.

De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj lijkt ondertussen niet veel moeite te doen om de Kosovaarse Serviërs in Pristina weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Hij beschuldigt de Servische partij ervan een eenzijdige beslissing te nemen. "Dat bevordert de dialoog niet."