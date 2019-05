Spanning in de Golf loopt op door ‘sabotage’ van schepen

Een reeks ernstige incidenten zou zich zondag en maandag in 24 uur hebben afgespeeld in een van de belangrijkste zeestraten ter wereld. Volgens de Saudische autoriteiten zijn maandag twee Saudische olietankers getroffen door een ‘sabotage-aanval’ vlak voor de kust van de Emiraten. Daarbij zou substantiële schade zijn aangericht. Een dag eerder meldden de Emiraten dat vier commerciële vaartuigen doelwit waren van sabotage.

Het zijn incidenten die grote gevolgen kunnen krijgen, met name voor Iran. Want dat land wordt met de aanvallen in verband gebracht, nadat Teheran eerder heeft gedreigd met acties in de Straat van Hormuz. Er is echter een belangrijke kanttekening te plaatsen bij het nieuws van de afgelopen 24 uur: het is nog onzeker of de aanvallen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, laat staan of Iran erachter zit.

Volgens de Saudische minister van energie, Khalid al-Falih, wordt de wereldwijde olietoevoer voor consumenten nu bedreigd

Opmerkelijk moment Het Saudische ministerie van buitenlandse zaken omschreef de aanvallen maandag als ‘criminele daden’, die ‘een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van het zeeverkeer.’ Volgens hem hebben de incidenten gevolgen voor de internationale vrede en veiligheid. Volgens de Saudische minister van energie, Khalid al-Falih, wordt de wereldwijde olietoevoer voor consumenten nu bedreigd. Hij riep de internationale gemeenschap op om het maritieme verkeer in het Midden-Oosten te beschermen. Het nieuws komt op een opmerkelijk moment: net nu de Verenigde Staten de economische en militaire druk op Iran opvoeren. De Amerikanen stuurden vorige week een vliegdekschip richting Iran. Washington zegt dat het ‘zeer duidelijke aanwijzingen’ heeft dat Iran plannen heeft om Amerikaanse troepen aan te vallen of Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten te schaden. Vorige week meldden de Amerikaanse maritieme autoriteiten dat Iran van plan was het commerciële scheepvaart in de Perzische Golf te ondermijnen. “Sinds begin mei is er een verhoogde kans dat Iran of een van zijn vazallen in de regio actie onderneemt tegen Amerikaanse belangen of die van de bondgenoten, waaronder de infrastructuur voor olieproductie”, aldus Washington. Ook ‘commerciële vaartuigen, waaronder olietankers’ zouden doelwit zijn.

Het blijft gissen Bewijzen voor deze aanvalsplannen ontbreken, maar het is duidelijk dat de laatste incidenten met de olietankers en schepen bijzonder goed passen in Washingtons theorie (misschien net iets te goed). Maar zolang de Amerikanen geen bewijzen presenteren en de onduidelijkheid over het nieuws over de olietankers aanhoudt, blijft het gissen en kan geen enkel scenario terzijde worden geschoven. De Iraanse regering heeft laten weten dat het de berichten over de incidenten wil onderzoeken. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, Abbas Mousavi, waarschuwde voor ‘samenzweringen, georkestreerd door onruststokers’ en voor ‘avonturisme van buitenlanders’, waarmee hij refereerde aan de Amerikanen. De Iraniërs beschuldigen de VS al langer van het verspreiden van verzinsels, bedoeld om een oorlog tegen Iran te rechtvaardigen. Volgens de Emiraten zouden er geen doden of gewonden zijn gevallen bij de aanvallen op de commerciële vaartuigen. Ook zouden er geen schadelijke stoffen in zee terecht zijn gekomen.

