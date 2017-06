Spanje heet zijn crisis-migranten weer van harte welkom

Carlos Santos (42) knippert soms nog even met zijn ogen als hij in Valladolid over het Plaza Mayor wandelt. Na een zevenjarig verblijf in Mexico is de Spaanse crisis-migrant sinds vorige maand definitief terug in zijn geboortestad in Noordwest-Spanje. "Als ik zo om mij heen kijk, is het alsof ik nooit ben weggeweest", vertelt hij opgewekt, nippend van een café solo.

Lees verder na de advertentie

Santos is niet de enige. Want hoewel nog steeds veel Spanjaarden emigreren, groeit ook het aantal terugkeerders nu de economie in de lift zit en de werkloosheid daalt. Volgens de meest recente officiële jaarcijfers waren dit er 52.109 in 2015. Tijdens de crisis zijn honderdduizenden Spanjaarden vertrokken naar het buitenland op zoek naar werk.

Op de bonnefooi Santos werkte in betere tijden als webdesigner in Madrid. Maar na het crisisjaar 2008 zag hij het aantal opdrachten zienderogen teruglopen. Twee jaar later vertrok hij op de bonnefooi naar Centraal-Mexico om daar zijn geluk te beproeven. Aanvankelijk moest hij van deur tot deur om zijn diensten aan te bieden. Maar hij kwam aan de bak, trouwde een Mexicaanse en wist uiteindelijk het hoofd boven water houden. Potentiële terugkeerders kunnen intekenen voor vergoeding van reis- en verhuiskosten Ondertussen volgde Santos de economische ontwikkelingen in Spanje op de voet. Want één ding wist hij zeker: zijn Mexicaanse avontuur was een noodzakelijk kwaad. "Ik heb altijd geweten dat het tijdelijk was. Ik wachtte alleen op het goede moment om terug te gaan", vertelt Santos. Dat moment is nu eindelijk aangebroken. Want Spaanse gemeentes beginnen brood te zien in de internationale ervaring van de crisis-migranten. Zo wordt Santos' terugkeer hoogstwaarschijnlijk gesponsord door de gemeente Valladolid. De webdesigner dingt namelijk mee naar een speciale terugkeerderssubsidie voor de ontwikkeling van een door hem uitgedachte app die reclames op horecaschermen toont.

Subsidie In steden als Barcelona en Gijón bestaan vergelijkbare initiatieven. Maar Valladolid gaat het verst: potentiële terugkeerders kunnen sinds vorige week intekenen voor vergoeding van reis- en verhuiskosten of het huren van een huis of winkel. Bovendien ontvangen starters en bedrijven die een terugkeerder aannemen subsidie. Mijn ouders zijn oud. Nu kan ik tenminste dichtbij hen zijn. Carlos Santos "Wij geloven dat de terugkeerders het bedrijfsleven hier echt een nieuwe impuls kunnen geven", zegt wethouder van Valladolid Antonio Gato. De regio Castilië en Leon, waarvan Valladolid de hoofdstad is, heeft het dan ook niet makkelijk. Nergens in Spanje is de vergrijzing zo groot als hier. Tussen 2007 en 2015 vertrokken 45.000 jongeren tussen de 16 en 24 jaar, en tachtig procent van de universitair afgestudeerden. "Eigenlijk zouden wij hier dit niet hoeven doen. Ik begrijp niet dat de centrale overheid geen grootschalig terugkeerplan opstart", zegt wethouder Gato. Om bedrijven aan terugkeerders te koppelen, wordt samengewerkt met de website volvemos.org (wijgaanterug.org), die wordt gerund door ex-migranten. "Wij brengen bedrijven die een Spanjaard met een internationaal profiel zoeken en potentiële terugkeerders bij elkaar", vertelt medeoprichter Raúl Gil. Gil merkt dat bedrijven de crisis-migranten interessant vinden vanwege hun talenkennis en hun kennis van buitenlandse markten. Dit terwijl crisismigranten volgens Gil in Spanje lange tijd werden gezien als mislukkelingen. "Wij laten nu zien dat zij een uniek profiel hebben. Mijn verblijf in Berlijn heeft mij ook voorgoed veranderd", vertelt hij. Terugkeerder Santos is het daarmee eens. "In Spanje wachtte ik maar af tot iemand mij belde voor een baan. In Mexico heb ik geleerd te overleven door initiatief te nemen." Toch is Santos nu vooral blij om weer terug te zijn. "Mijn ouders zijn oud. Nu kan ik tenminste dichtbij hen zijn", zegt hij. Ook zijn broer die tijdens de crisis naar Chili uitweek, komt binnenkort terug. Alleen het Mexicaanse eten mist Santos nog af en toe. Gelukkig voor hem is zijn overgekomen vrouw druk bezig om in Valladolid een Mexicaans restaurantje op te zetten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.