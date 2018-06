Spanje en Portugal leveren spektakel: 3-3

De Spanjaard, geboren in Brazilië, mocht juichen tijdens het duel met Portugal nadat de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi zijn treffer had laten beoordelen

Costa duwde voor zijn gelijkmaker (1-1) tegenstander Pepe omver. Zowel arbiter Rocchi als de videoscheidsrechter vond dat geen reden om de treffer af te keuren. Even na de gelijkmaker keek de Italiaanse scheidsrechter weer op zijn horloge. Hij zag zo dat een schot van Isco via de onderkant van de lat niet achter de doellijn was beland.

Bij het WK in Rusland wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van videoscheidsrechters.

Cristiano Ronaldo heeft zich tegen Spanje in een illuster rijtje geplaatst. Hij scoorde drie keer. De 33-jarige Ronaldo is de vierde speler die op vier WK’s doel heeft getroffen. De Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose gingen hem voor.

Ronaldo benutte tegen Spanje een strafschop. Hij verdiende die penalty zelf door tegen een uitgestoken been van de Spaanse verdediger Nacho aan te lopen. In de 44ste minuut scoorde hij zijn tweede doelpunt en in de 88ste minuut scoorde hij de gelijkmaker: 3-3.