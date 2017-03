SpaceX lanceert de eerste gerecyclede ruimteraket

Als de operatie volgens plan verloopt, is SpaceX de eerste die een herbruikbare raket een retourtje tussen de aarde en de ruimte laat vliegen. Volgens ruimtevaartdeskundigen zou dat een sprong voorwaarts voor de hele sector betekenen.

SpaceX – dat in handen is van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, die ook automerk Tesla bezit - lanceert om zes uur ’s avonds lokale tijd de ‘historische’ herwonnen trapraket vanaf de lanceerbasis van NASA in Florida.

De raket heet de Falcon 9 en heeft er al een ruimtereis op zitten. Tenminste, een deel ervan. Vorig jaar april bevoorraadde de raket het ruimtestation ISS. Toen de Falcon eenmaal in de ruimte was, koppelde het zijn onderstel met raketaandrijving af. Dat deel keerde terug naar de aarde en landde met succes op een onbemand zeeplatform in de Atlantische Oceaan.

SpaceX zou ruim­te­ge­schie­de­nis schrijven als het de gebruikte raket in de ruimte krijgt en het afgekoppelde deel daarvan weer veilig terugkeert op aarde.

Het onderstel is nu onderdeel geworden van een nieuwe raket en staat op het punt voor de tweede keer de ruimte in te gaan. Bovenop de raket zit een satelliet van het Luxemburgse telecombedrijf SES, dat eenmaal in een baan rond de aarde (in orbit) delen van Zuid- en Midden-Amerika van internet en televisie moet gaan voorzien.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de Falcon 9 in oktober al zou opstijgen, maar doordat een andere, nieuwere raket van SpaceX ontplofte voor de lancering bleef de herwonnen raket aan de grond.

Grote plannen Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf probeert al enkele jaren raketonderdelen heelhuids weer op aarde te laten landen na lancering. SpaceX verwacht de onderdelen die weer veilig voet op aarde zetten te kunnen hergebruiken voor minstens vijftien ruimtereizen. Die terugreizen naar de aarde verlopen overigens met wisselend succes: het bedrijf probeerde dertien keer het onderstel van Falcon 9 raketten op de grond te krijgen. Dat lukte acht keer, waarvan vijf landingen op zee plaatsvonden en drie op het vasteland. De raketten landen rechtopstaand en zetten zichzelf neer op vier uitklapbare landingsarmen. SpaceX heeft grote plannen met zijn ruimtevaartprogramma. Eigenaar Elon Musk zei eerder deze week dat zijn bedrijf volgend jaar toeristen in een baan rond de maan gaat vervoeren. SpaceX is bij het grote publiek vooral bekend door het plan van het bedrijf om Mars te koloniseren. Herbruikbare raketten – zoals de Falcon 9 die vannacht gelanceerd wordt – spelen volgens SpaceX daarin een cruciale rol. Elon Musk, miljardair en eigenaar van commercieel ruimtebedrijf SpaceX, in 2014 © EPA

