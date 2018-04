Spaanse strafwet onder vuur na vonnis in verkrachtingszaak Pamplona

Ze protesteerden tegen de uitspraak die de rechter een dag eerder deed. Die oordeelde dat vijf mannen die in 2016 een vrouw van 18 jaar tot seks dwongen zich weliswaar schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik, maar niet aan verkrachting. De vijf twintigers hadden de vrouw tijdens de beroemde San Fermin-stierenfeesten in Pamplona 's nachts een portiek in geduwd en tot seks gedwongen. Ze filmden het misbruik met hun mobiele telefoons en deelden die beelden vervolgens in hun Whatsappgroep, die ze La Manada noemden, dat zoiets als 'de roedel' betekent.

Tegen de mannen was een celstraf van 22 jaar geëist, maar het vonnis werd uiteindelijk negen jaar gevangenisstraf. De uitspraak heeft veel los gemaakt in Spanje. Donderdag gingen door het hele land al tienduizenden mensen de straat op. Ze droegen spandoeken bij zich met teksten als 'nee is nee'.

Het begint tot de Spanjaarden door te dringen dat de instituties in dit land nog steeds patriarchaal en seksistisch zijn

Verandering Het massale protest laat zien dat de Spaanse maatschappij is veranderd, zei Chelo Hernandez van de organisatie 8M tegen persbureau Reuters. De feministische groep kreeg op 8 maart Spanje ook al massaal op de been bij een landelijke demonstratie voor vrouwenrechten. "Het begint tot de Spanjaarden door te dringen dat de instituties in dit land nog steeds patriarchaal en seksistisch zijn." De openbaar aanklager van de regio Navarra heeft inmiddels aangekondigd tegen de omstreden uitspraak in hoger beroep te gaan. En ook het ministerie van justitie liet gisteren van zich horen. Volgens woordvoerder Mendez de Vigo respecteert de Spaanse regering de onafhankelijkheid van de rechtbanken maar ze zal, zo voegde hij toe, 'altijd de kant van de slachtoffers kiezen. We moeten gender gerelateerd geweld stoppen'. De minister van justitie, Rafael Catala, raadpleegt ondertussen verschillende deskundigen om erachter te komen of de Spaanse wetgeving over seksuele misdrijven aangepast dient te worden. Die bepaalt dat er sprake moet zijn van specifiek geweld, bijvoorbeeld bedreigingen met een mes, om een seksueel misdrijf als verkrachting te kunnen bestempelen en dus zwaarder te bestraffen. Eventuele veranderingen zullen dan nog wel door een meerderheid van het parlement moeten worden aangenomen.