Spaanse senioren beklimmen de barricaden voor hun pensioentje

Op deze maandagochtend zijn de trappen van het stadhuis in Bilbao bezet door een demonstrerende menigte. Ditmaal geen jeugdige anti-bezuinigingsdemonstranten die tijdens de kredietcrisis in Spanje veelvuldig de straat opgingen, maar senioren. Sinds begin dit jaar zijn het gepensioneerden die hier en elders in het land massaal op fluitjes blazen voor een beter pensioen en tegen de privatisering van het stelsel.

Lees verder na de advertentie

Vanaf maart dit jaar groeide de Baskische kustplaats uit tot het epicentrum van het Spaanse ouderenprotest. Toen stonden 115.000 demonstranten op de barricaden. "Veel kale koppen, hè", lacht de zelf haarloze Juan José Quiñones (78), vicepresident van de seniorenbelangenvereniging Nagusiak.

"Maar pas op. Wij hebben hier met massademonstraties wel meer voor elkaar gekregen". De senioren zijn verbolgen nu premier Rajoy geen moment onbenut laat om de economische groei in Spanje te prijzen, terwijl de gepensioneerden niet eens op een inflatiecorrectie hoeven te rekenen. Slechts 0,25 procent pensioenverhoging zat erin, terwijl de consumentenprijzen vorig jaar met 1,2 procent stegen.

Als het allemaal zo fantastisch gaat, wanneer zijn wij dan eindelijk aan de beurt? Alfonso Sierra, oud-ambtenaar

Stank voor dank "Als het allemaal zo fantastisch gaat, wanneer zijn wij dan eindelijk aan de beurt?", zegt oud-ambtenaar Alfonso Sierra (75). Stank voor dank concludeert hij, want waren het niet juist de pensionistas die tijdens de crisis hun werkloze kinderen in huis namen en alle rekeningen betaalden? Oud-schoonmaakster Blanca Echverría (65) doet nog steeds aan nazorg: "Als ik naar de supermarkt ga, neem ik een extra tas boodschappen mee voor mijn dochter. Ze woont weer op zichzelf maar houdt gewoon niet genoeg over." Niet dat de Echeverías het breed hebben. Zo moet haar man, die 52 jaar als automonteur werkte, het doen met een pensioen van maar 750 euro per maand. Maar niet iedereen heeft medelijden met de pensionistas: het is hen nog nooit zo goed gegaan in absolute cijfers en in vergelijking met de rest van de bevolking. Zij moeten maar even geduld hebben tot de rest van het land weer op orde is, betoogde socioloog Julio Carabaña in de krant El País. Borja Suárez, expert arbeidsrecht en sociale zekerheid aan de Autonome Universiteit in Madrid valt hem bij. "De gepensioneerden hebben het relatief goed. Al moet er wel iets gedaan worden tegen de koopkrachtdaling die op termijn behoorlijk kan oplopen", zegt hij.