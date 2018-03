Spaanse rijst met zeevruchten

Echt authentiek kan ons gerecht helaas niet zijn, want in Spanje wordt het gemaakt met verse inktvis (con sepia), zelfde bereiding. Omdat inktvis hier schaars is, ben ik uitgeweken naar de 'zeevruchten' waar wat inktvis in zit. Verder gebruik ik in plaats van de cazuela een koekepan, want zo'n stoofpot barst op een elektrische kookplaat en heeft een vlamverdeler nodig op gas.

Ingrediënten voor twee personen 3 eetlepels olijfolie

300 g zeevruchten, diepvries

peper

zout

1 gesnipperde ui

1 teen knoflook, kleingesneden

2 eetl. fijngesneden rode paprika

1 rijpe roma-tomaat, ontveld

plukje saffraan of snuf kurkuma

1 theelepel paprikapoeder

100 g basmatirijst

500 ml visfond of water met zout

200 g bloemkoolroosjes

kaneel

tabasco

peterselie

Bereiding Twee eetlepels olie verhitten in een wijde koekepan met anti-aanbakbekleding. De bevroren zeevruchten met peper en zout bestrooien en schuddend ontdooien. Met het vocht op een diep bord laten glijden. Nog een eetlepel olie in de pan verhitten, uisnippers, knoflook, paprika en grofgesneden tomaat roerend hierin fruiten. Saffraan en paprikapoeder kort laten meedoen, rijst erbij strooien. Fond of water met zout toevoegen; 12 minuten onder deksel laten koken. De bloemkoolroosjes en een snuf kaneel erbij doen en nog 5 minuten toegedekt doorkoken. Zeefruit met bakvocht erbij roeren. Even onder deksel warmen. Rondom een rand fijngeknipte peterselie leggen. Op het bord heel licht met kaneel bestrooien en wat tabasco erover druppelen. Wijn: Muscadet of Sauvignon blanc.