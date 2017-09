Spaanse regering neemt gezag over Catalaanse politie over

Gisteren werd al bekend dat Spanje ongeveer 4000 agenten extra naar Catalonië heeft gestuurd om te voorkomen dat de Catalanen op 1 oktober een referendum houden over onafhankelijkheid.

Het plan was dat de agenten de Catalaanse politie bij zouden staan, maar nu blijkt dat de Spaanse en Catalaanse agenten onder hetzelfde gezag komen te staan. Volgens Spaanse media blijft dit op zijn minst van kracht tot 1 oktober.

Het besluit valt niet in goede aarde bij de Catalanen. “Wij verwerpen het besluit van de Spaanse regering om het gezag over de Catalaanse regering over te nemen. Wij accepteren dit niet”, zei het hoofd van de veiligheidsdiensten in Catalonië Joachim Forn vandaag op de Spaanse televisie.

Het is alleen de vraag of de regionale regering en de Catalaanse politie zich tegen het besluit kunnen verzetten. Volgens de Spaanse wet kan de landelijke politie de leiding over de politie van een autonome regio tijdens een gezamenlijke operatie overnemen.