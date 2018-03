Spaanse pizza's zijn oké, maar maffiapizza's zijn verboden in Italië

Verheerlijking van de criminele organisatie strijdt volgens het Europees Hof van Justitie met de waarden van de EU. De van oorsprong Siciliaanse maffia is een internationale bedreiging voor de veiligheid. De Italiaanse overheid diende in 2015 een klacht in bij het Europese merkenbureau EUIPO. La Mafia heeft nu het hoger beroep bij het Hof verloren.

La Mafia heeft 42 restaurants met een mediterrane keuken. Vorig jaar gingen er 350.000 pizza's in de oven

Italië viert de uitspraak op hoog niveau, minister van buitenlandse zaken Angelino Alfano spreekt van een 'overwinning voor Italië'. Er stond ook niet weinig op het spel. "Door de naam te gebruiken van een van de gevaarlijkste bestaande criminele organisaties beschadigt dit bedrijf het imago van Italië en de extreem positieve reputatie van de Italiaanse keuken. Ook kwetst het slachtoffers van de maffia."

La Mafia heeft 42 restaurants met een mediterrane keuken. Vorig jaar gingen er 350.000 pizza's in de oven. Dat de themarestaurants naar de film 'The Godfather' verwijzen, acht het hof irrelevant. Dat er tal van films en boeken bestaan over de maffia doet er ook niet toe. Maar het beeldmerk, met de woorden 'La Mafia' en een rode roos, is te positief. Het logo is niet alleen schokkend voor slachtoffers, maar voor alle mensen 'met een gemiddelde gevoeligheid en tolerantieniveau', aldus het hof.

In Italië is omgekeerd geen themarestaurant over de Eta te vinden. Wel zijn er genoeg maffia-souvenirs te koop, vooral in het zuiden. De laatste jaren groeide het lokale protest hiertegen.