Spaanse media lyrisch over Ajax: ‘Een grootse hommage aan Cruijff’

Zo groot als de jubel om Ajax is in de Nederlandse kranten, zo groot is de ontreddering in de Spaanse kranten na de eliminatie van Real Madrid. ‘Madrid verliest alles’, schrijft El Pais op de voorpagina. De krant refereert daarmee aan een dramatische week van Real, waarin het zowel de landstitel, de Spaanse beker als de Champions League uit het zicht zag verdwijnen.

Vooral de voortijdige uitschakeling in de Champions League doet pijn bij de Koninklijke. Dat gebeurde voor het laatst in mei 2015, toen Juventus in de halve finales van het hoofdtoernooi te sterk bleek. Nadien volgden drie opeenvolgende Champions League-zeges voor Real, een unieke prestatie. ‘Het einde van een tijdperk’, memoreert de Spaanse krant Sport dan ook. ‘Dit is de knock-out.’

De voorpagina van de Spaanse krant Marca. In het geel: ‘Een vernederend einde van een uniek tijdperk’. © -

Ook wordt er ingezoomd op de oorzaken van de matige prestaties van Real Madrid. Het vertrek van succestrainer Zinedine Zidane wordt genoemd, maar het Spaanse Sport richt zijn pijlen vooral op president Florentino Pérez, die Real’s sterspeler Cristiano Ronaldo liet vertrekken en zijn trainerswissel - Santiago Solari verving in oktober de vroegtijdig ontslagen Julen Lopetegui - desastreus ziet uitpakken. Nu staat er een oude bekende te popelen om de functie van Solari over te nemen: José Mourinho, die tussen 2010 en 2013 ook trainer was in Madrid. ‘Is de tijd gekomen?’ vraagt AS zich al hardop af.

Hommage aan Cruijff De Spaanse kranten gaan niet voorbij aan de uitmuntende prestatie van Ajax tegen Real. Marca rept over ‘de poëzie van Ajax’. De Spaanse televisiezender TVE meent: ‘Ajax is de jeugd, Real een oude man’. En El Mundo Deportivo, gezeteld in Barcelona, schrijft over een ‘galavoorstelling’ van Ajax, waarbij de invloed van Frenkie de Jong, die komende zomer de overgang maakt naar FC Barcelona, niet vergeten wordt. 'Het einde van een tijdperk' kopt de Spaanse sportkrant Sport. Ook in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport aandacht voor Real-Ajax. ‘De val van de Goden’, kopt de krant op de voorpagina over de Madrilenen. Binnenin volgt nader commentaar. ‘Als er een club het gegund is om een einde te maken aan Real’s heerschappij van meer dan duizend dagen, dan is het wel Ajax’, schrijft de roze sportkrant. ‘Op basis van de traditie van een voetbalschool, die altijd mooi voetbal predikt.’ Op de sociale media eveneens veel berichten over Ajax. De mooiste tweet kwam van Edu Polo, verslaggever van het Catalaanse El Mundo Deportivo. ‘1-4 voor Ajax’, schreef hij. ‘Een grootse hommage aan Cruijff.’ Met daarbij een iconische foto van de eeuwige Nummer 14.

