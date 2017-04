Spaanse golfer Garcia wint na 19 jaar eindelijk een major

Vijf jaar later logenstrafte Garcia dan eindelijk zijn eigen woorden. De 37-jarige Spanjaard won zondagnacht de eerste major van het jaar: de Masters op Augusta National, hetzelfde toernooi waarop hij eerder zo keihard was voor zichzelf. In een play-off hield hij zijn vriend Justin Rose en zichzelf van zich af.

Met twee vuisten rammelde hij uit puur plezier nog even op zijn armleuningen, vlak voor hij het groene jasje kreeg aangemeten, het traditionele kledingstuk voor de winnaar op Augusta. De vreugde kon bijna niet groter, want de immer vrolijke Garcia moest uiteindelijk 73 majors spelen voor hij er een op zijn naam kon schrijven. Geen golfer stond zo lang droog.

"Ik heb hulp van boven gehad"

In zijn negentienjarige majorcarrière eindigde hij 22 keer in de top tien. Vier keer werd hij tweede. Zoals in 1999, toen hij als negentienjarig broekie het Tiger Woods ontzettend lastig maakte. Of in 2007, toen hij op het Brits Open drie slagen voorsprong had, die verspeelde, alsnog een putt voor winst kreeg maar die van drie meter miste. Na die bal stond hij seconden lang voorover gebogen over zijn putter, de play-off tegen Padraig Harrington was op voorhand gespeeld.

Het zou de putter zijn die hij regelmatig zou vervloeken. Vaak briljant van tee tot green, maar eenmaal in de buurt van de vlag stokte het vaak bij de gedroomde Spaanse opvolger van zijn illustere voorganger en idool Severiano Ballesteros, van wie het zondag de zestigste verjaardag zou zijn.

Dit keer won hij eindelijk van zichzelf

Met twee vuisten rammelde hij uit puur plezier nog even op zijn armleuningen, vlak voor hij het groene jasje kreeg aangemeten, het traditionele kledingstuk voor de winnaar op Augusta

Sportpsychologen spraken jaren op hem in, maar bijna was het weer de putter die hem afgelopen weekend de zege kostte. Nadat hij op miraculeuze wijze op de dertiende hole zijn kansen op de titel in leven hield (en dat nadat hij een bal onbespeelbaar moest verklaren), kreeg Garcia op de laatste hole een putt voor winst. Twee meter deze keer. Weer mis.

Op de eerste hole in de play-off die volgde, hielp olympisch kampioen Rose de Spanjaard een handje door zijn bal rechts het bos in te slaan. Toen was het Sergio Garcia tegen Sergio Garcia. Dit keer won hij eindelijk van zichzelf. De putt voor birdie was raak. Ballesteros was een beetje bij hem, zei hij na afloop. “Ik heb hulp van boven gehad.”

