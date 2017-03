Spaanse conservatieven op ramkoers met ‘transfobe’ bus

Het vehikel was de straat op gestuurd door de uiterst conservatieve katholieke organisatie ‘Laat je horen’. Die komt in het geweer tegen de liberale opvattingen over transgenders die volgens de organisatie hand over hand het Spaanse onderwijs binnen zouden sluipen.

Lees verder na de advertentie

‘Eenmaal geboren als man, ben je een man. Als je een vrouw bent, blijf je dat’, was de rest van de tekst op de bus, geflankeerd door twee poppetjes die geen enkele twijfel zaaiden over de genderbepaling.

Jongens hebben een piemel. Meisjes een vulva. Laat je niet bedriegen

Progressief Spanje stond direct op de achterste benen en het Madrileense gemeentebestuur hield de bus al snel aan de kant vanwege discriminatie. Niet veel later deed de rechter het voertuig zelfs definitief in de ban. De bus, die een tour door heel Spanje had moeten maken, werd prompt in San Sebastian tot ‘bus non-grata’ verklaard en ook Barcelona liet weten dat daar geen plaats was voor het oranje gevaarte.

‘Laat je horen’ is verbolgen omdat de katholieke traditie in Spanje op wel meer terreinen het onderspit delft en vaak op gespannen voet staat met wetgeving, die nu bijvoorbeeld gendervrijheid onder kinderen regelt. Spanje is te vooruitstrevend voor een deel van de streng-katholieken; het was in 2005 ook een van de eerste landen die het homohuwelijk legaliseerde. Ook toen stond ‘Laat je horen’ op de barricade.

Gewoon biologie De katholieke kerk heeft zich inmiddels van de club gedistantieerd, maar de conservatieven weten van geen ophouden. Zo was de ‘transfobe bus’ een reactie op een leus van progressieven die eerder in het openbaar opperden dat er nu eenmaal ook ‘meisjes zijn met een penis en jongetjes met een vulva’. Volgens de voorman van de conservatieven was de bustekst van gelijke strekking en bovendien gewoon biologie, zoals dat op school wordt onderwezen Volgens de voorman van de conservatieven was de bustekst van gelijke strekking en bovendien gewoon biologie, zoals dat op school wordt onderwezen. In de nasleep van het busverbod discussieert Spanje online hevig over de vraag of hier niet met twee maten wordt gemeten. Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Spaanse rechters wordt vaak verweten conservatief te zijn omdat zij maar al te graag progressieven voor zaken als majesteitsschennis achter de tralies zouden zetten. Onlangs kreeg een rapper nog 3,5 jaar cel aan zijn broek. Maar met het busverbod liet de rechterlijke macht zien ook reactionaire querulanten achter de broek te kunnen zitten. ‘Laat je horen’ laat het er echter niet bij zitten. Vrijdag ging de club bij gebrek aan beter met een oranje camper de weg op. De tekst op het voertuig was veranderd in een vraag. ‘Hebben jongetjes een piemel? Hebben meisjes een vulva?’ werd de Madrilenen voorgelegd. ‘Laat je horen’ laat het er echter niet bij zitten. Vrijdag ging de club bij gebrek aan beter met een oranje camper de weg op. © AP

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.