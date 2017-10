Spaans hof verbiedt ‘onafhankelijkheidsdebat’ Catalonië

In die bijeenkomst staat een debat over afscheiding van Spanje gepland. De Catalaanse leider Carles Puigdemont zinspeelde er deze week op dat moment aan te zullen grijpen om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen.

De rechter hoopt daar nu met het verbod een stokje voor te steken. De Catalaanse socialistische partij, die fel gekant is tegen afscheiding, had de zaak bij het hof aanhangig gemaakt.

Maar het is de vraag of de separatisten zich iets van de uitspraak zullen aantrekken. Een eerder verbod van het constitutionele hof op de organisatie van het referendum lapten zij immers ook aan hun laars. De volksraadpleging ging afgelopen zondag gewoon door, ook al greep de Spaanse politie hard in.

'Voorkom grotere ellende'

Niet alleen de rechter, ook de Spaanse premier Mariano Rajoy deed nog een poging een Catalaanse afscheiding een halt toe te roepen. Hij riep de separatistische leider op zijn onafhankelijkheidsplannen te laten varen om ‘grotere ellende’ te voorkomen. En daarmee gaat Rajoy niet in op de oproep van Puigdemont om een bemiddelaar in te schakelen.

De Catalaanse leider zei woensdag tijdens een televisietoespraak al verschillende aanbiedingen van mogelijke mediators binnen te hebben gekregen. Een dag ervoor had Puigdemont in een interview met de BBC nog gezegd de onafhankelijkheid binnen 48 uur na de bekendmaking van ‘het officiële resultaat’ af te kondigen. “Het tellen van de stemmen eindigt waarschijnlijk eind deze week, dus ergens in het weekend of begin volgende week zullen we handelen”, aldus Puigdemont.

Of de parlementszitting doorgaat en op wat voor manier is nog ongewis. Wel is duidelijk dat niet iedereen de ontknoping wil afwachten. De bank Sabadell kondigde gisteren aan haar hoofdkwartier van Barcelona naar Alicante, in het zuidoosten van Spanje, te willen verplaatsen. Ook CaixaBank zou een verhuizing overwegen. Zo willen de banken zich ervan verzekeren binnen de eurozone en onder supervisie van de Europese Centrale bank te blijven.

