SP maant arbeidsinspectie de schijnzelfstandigheid bij Ryanair aan te pakken

In navolging van de Belgische arbeidsinspectie, moet ook de Nederlandse inspectie SZW onderzoek doen naar schijnzelfstandigheid bij budgetmaatschappij Ryanair. Dat zegt Tweede Kamerlid Cem Lacin van de SP.

De Tweede Kamer praat vandaag over luchtvaart. Lacin wil er bij het kabinet nogmaals op aandringen dat de inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) een inval doet bij Ryanair. “Als dat nodig is, stuur ik zelf een handhavingsverzoek naar de inspectie.” Volgens Lacin is afdoende gebleken dat er sprake is van schijnzelfstandigheid bij de budgetmaatschappij, waarbij piloten in veel gevallen zelf een bedrijfje oprichten en vervolgens via een bemiddelingsbureau worden ingehuurd door Ryanair. In de praktijk zouden deze ‘ondernemers’ echter hetzelfde functioneren als piloten die wel in dienst zijn.

Vorig jaar trok de FNV aan de bel over de lage beloning van stewards en stewardessen op vliegbasis Eindhoven

Lacin verwijst naar een inval in mei van de Belgische arbeidsinspectie bij de luchtvaartmaatschappij, waarbij zestig piloten en andere medewerkers werden ondervraagd over de arbeidsomstandigheden. In 2016 deed ook de Duitse inspectie invallen bij Ryanair wegens het ontduiken van sociale wetgeving. Lacin: “Als Ryanair zich in België en Duitsland niet aan de het arbeidsrecht houdt, waarom zouden ze dat in Nederland dan wel doen?”

Lacin baseert zich ook op een uitspraak van de rechtbank Gelderland van vorig jaar, waarover deze krant publiceerde. De zaak draaide om een piloot die over 2011 belastingaangifte deed alsof hij zelfstandig ondernemer was. Volgens de Belastingdienst was de piloot in de praktijk echter in loondienst, aangezien er een gezagsverhouding bestond tussen de piloot en de luchtvaartmaatschappij. Daarom kreeg de piloot een hogere belastingaanslag. Terecht, luidde het vonnis van de rechtbank. Volgens pilotenvakbond VNV ging het om een piloot die vloog voor Ryanair.

Wet op minimumloon Er zijn niet alleen problemen met de arbeidsomstandigheden van Ryanair-piloten. Vorig jaar trok de FNV aan de bel over de lage beloning van stewards en stewardessen op vliegbasis Eindhoven. Zo betwijfelde de vakbond of de wet op het minimumloon werd nageleefd. Ook zat het de vakbond dwars dat er niet werd doorbetaald bij ziekte. Lacin wil daarom dat de inspectie ook naar de arbeidsomstandigheden van cabinemedewerkers kijkt. “Als zieke werknemers zich niet ziek melden, dan is dat niet goed voor de veiligheid.” Overigens lijkt Ryanair sinds een half jaar vaker bereid om in gesprek te gaan met vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden. Voorheen werden zij genegeerd. Dat veranderde in de herfst van vorig jaar toen Ryanair vanwege een pilotentekort duizenden vluchten moest annuleren. Hierdoor konden de piloten voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf eisen op tafel leggen.

