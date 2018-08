SP: Kabinet moet werkgevers dwingen lonen te verhogen

In de politiek is men het er inmiddels breed over eens dat de burger te weinig profiteert van de groeiende economie. Bedrijfswinsten nemen snel toe, terwijl de lonen achterblijven. Dat vertaalt zich in een bescheiden stijging van de koopkracht, vooral van lagerbetaalden.

Lees verder na de advertentie

Be­drijfs­win­sten nemen snel toe, terwijl de lonen achterblijven

Marijnissen wil werkgevers nog een laatste kans geven daar iets aan te doen. Zo niet, dan moet een loonmaatregel worden overwogen. De Wet op de loonvorming, die in de jaren tachtig van kracht werd, maakt dat echter bijzonder moeilijk. De wet maakte een einde aan een periode waarin kabinetten loonmaatregelen namen en stelde voorwaarden, die het nemen van zo’n maatregel praktisch vrijwel onmogelijk maakten.

Dwingen Alleen in een periode met een plotselinge zware economische crisis en vernietiging van werkgelegenheid, is een ingreep in de loonvorming wettelijk gerechtvaardigd. Die situatie doet zich momenteel helemaal niet voor: de economie groeit en de tekorten op de arbeidsmarkt nemen alleen maar toe. Toch denkt ook de kiezer dat het aan de politiek is het bedrijfsleven te dwingen de portemonnee te trekken. Uit een peiling van het tv-programma ‘EenVandaag’ blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten meent dat de politiek moet ingrijpen. Vooral lageropgeleiden en ouderen zeggen in het onderzoek, dat ze in hun portemonnee niets merken van de gunstige ontwikkeling van de economie.

Lees ook:

Werkgevers blijven huiverig voor grote loonstijgingen Tergend langzaam stijgen de cao-lonen. Zelfs in sectoren met grote tekorten gaat het maar met kleine stapjes.