SP, GroenLinks en PvdA: verbied winstuitkering uit kinderopvang

“Het is eigenlijk te gek voor woorden dat over de rug van onze kinderen winst wordt gemaakt”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. “Goede kinderopvang is een publieke aangelegenheid.”

De afgelopen jaren hebben verschillende buitenlandse investeerders Nederlandse kinderopvangorganisaties opgekocht. Een aantal grote spelers heeft naar schatting 8 procent van de totale sector in handen, zegt hoogleraar private equity Peter Roosenboom van de Erasmus Universiteit. Zo is KidsFoundation/Partou, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, sinds vorig jaar in handen van het Canadese private-equityfonds Onex. Het Noorse Norlandia heeft diverse kinderdagverblijven in het zuidwesten van het land, en het Amerikaanse Kindergarden heeft meer dan vijftig vestigingen, vooral in de Randstad.

Dergelijke overnames hollen het systeem uit, vinden de oppositiepartijen. Terwijl de kinderopvang grotendeels door de overheid en werkgevers wordt bekostigd, stroomt een deel van de financiering weg naar buitenlandse investeerders. De partijen zien dit geld liever naar verbetering van de opvang gaan.

Volgens Roosenboom is schaalvergroting nodig om te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de opvang, zoals training van personeel en de kwaliteit van opvanglocaties.

De oppositiepartijen vrezen echter dat de focus op winstmaximalisatie op de lange termijn zorgt voor minder opvang in gebieden waar minder kinderen wonen (en de opvang dus minder rendabel is), en voor ongelijke concurrentie tussen kinderopvangcentra in gebieden met veel rijke ouders. Daarnaast zet het volgens hen de diversiteit van aanbod en keuzevrijheid van ouders onder druk. TROUW