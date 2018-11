SP en SGP: ‘Schaf lerarenregister helemaal af’

Met het lerarenregister wilde minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) de kwaliteit van leraren verbeteren, maar het stuitte afgelopen jaar op ongekende weerstand. Inschrijving van alle 230.000 Nederlandse docenten in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs moest voorkomen dat er ongediplomeerde docenten voor de klas komen, en bijscholing op peil houden. Maar het werd al snel gezien als afrekeninstrument dat zou leiden tot een hoop bureaucratie.

SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het lerarenregister ‘van meet af aan een speeltje van beleidsmakers’. “Het is niet vanuit de leraren ontstaan, maar over de leraren uitgekieperd.”

De Onderwijsraad en de beweging PO in actie oordeelden er eerder vernietigend over. Tienduizenden docenten tekenden een protestpetitie. Kwint: “De Onderwijsraad gaf al aan dat leraren vooral lasten in plaats van de lusten zouden krijgen van dit technisch-bureaucratische systeem.”

Minister Slob gooide het na alle protest in juni al over een andere boeg en stelde het register uit. Hij werkt nu eerst aan een stevige beroepsorganisatie van leraren. Het register ziet de minister nu “als sluitstuk, niet als begin”, aldus zijn woordvoerder.

Maar SGP en SP willen er helemaal vanaf. Kamerlid Roelof Bisschop (SGP): “Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden. Laten we dus zonder ballast van het huidige lerarenregister die nieuwe koers mogelijk maken.”

Slob zette ook D66-senator Alexander Rinnooy Kan in voor een verkenning, die vorige week naar de Kamer is gestuurd. “Verlopen borrelpraat”, oordeelt Trouw-onderwijscolumnist René Kneyber, tevens lid van de Onderwijsraad.