Sony gaat weer vol voor muziek en lijft EMI in, de grootste muziekuitgever

‘It’s all about the money’, zong de Zweedse zangeres Meja in 1998. Haar klaagzang over de rol van geld in het dagelijks leven werd een regelrechte hit. Ook de muziekindustrie bulkte eind jaren negentig van het geld, te danken aan de hoogtijdagen van de cd. In de twee decennia die volgden, liepen de inkomsten in de liedjesbranche lang terug. Maar door de opkomst van streamingdiensten gloort er hoop bij platenmaatschappijen.

Sony zet die hoop om in een forse investering. Het elektronica- en ­entertainmentconcern maakte gisteren bekend EMI Music Publishing over te nemen. Het Japanse bedrijf betaalt 2,3 miljard dollar voor nog eens 60 procent van de aandelen van de platenmaatschappij, het overige deel was al grotendeels eigendom van Sony.

Door de deal vult Sony zijn catalogus aan tot 2,3 miljoen liedjes, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen zijn positie als grootste muziekuitgever ter wereld verstevigt. Sony voegt nummers van onder meer Queen, Kanye­West en Carole King toe aan zijn eigen platenlabel. Honderden andere artiesten zijn al bij Sony, onder wie Michael Jackson, the Beatles en Beyoncé.

Het is lang geleden dat Sony zo veel geld investeerde in zijn muziekcatalogus. Sony verdiende de afgelopen tien jaar veel geld met consumentenelektronica, smartphones, games, films en financiële diensten.

Het illegaal downloaden en kopiëren van platen zorgde jarenlang voor slechte verkoopcijfers in de mu­ziek­in­du­strie

Muziek? Daar wilden consumenten steeds minder geld aan slijten. Het illegaal downloaden en kopiëren van platen zorgde jarenlang voor slechte verkoopcijfers in de muziekindustrie, en dus richtte het Japanse bedrijf zijn aandacht op andere divisies.

Concurrentie Maar de magere jaren in de muziek­industrie lijken voorbij, en dat merkt ook Sony. De omzet van platenlabel Sony Music nam in de afgelopen twee jaar tijd met 15 procent toe. En dat terwijl de opbrengsten van bijvoorbeeld mobiele telefoons – in 2015 nog Sony’s grootste inkomstenbron – vanwege moordende concurrentie in twee jaar tijd halveerde. In april trad Kenichiro Yoshida aan als nieuwe topman van het Japanse concern en hij beloofde te investeren in games, muziek en entertainment. Met de koop van EMI voegt Yoshida direct de daad bij zijn woord. Volgens Yoshida is de investering in het intellectuele eigendom van een aantal grote muzikanten van belang voor Sony’s groei op de lange termijn. Dat heeft alles te maken met toe­nemende populariteit van streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Google Play. Steeds meer consumenten zijn bereid maandelijks een vast bedrag te betalen voor het on­beperkt streamen (digitaal luisteren) van muziek. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de internationale federatie voor de muziekindustrie, de IFPI, die vorige maand werd gepubliceerd. Opbrengsten uit streaming overtroffen in 2017 voor het eerst in de geschiedenis van de muziekin­dustrie die van de fysieke verkoop (cd’s en platen­­). Door meer liedjes aan zijn catalogus toe te voegen versterkt Sony zijn on­der­han­de­lings­po­si­tie met ­streamingdiensten De omzet van de gehele muziekindustrie steeg vorig jaar met 8,1 procent, de grootste stijging sinds de IFPI in 1997 begon met het bijhouden van marktcijfers. Niet alleen streamingdiensten boerden goed, platenlabels en muzikanten ontvingen steeds meer geld voor de rechten van muziek. En daar moet ook Sony het van hebben. Door meer liedjes aan zijn catalogus toe te voegen versterkt Sony zijn onderhandelingspositie met ­streamingdiensten, die dure con­tracten met platenlabels moeten afsluiten om klanten van muziek te voorzien.

Innovatie Volgens Rob Stringer, de topman van Sony Music, bevindt de muziekindus­trie zich in een nieuwe fase boordevol innovatie en volop kansen voor artiesten. Die visie wordt gedeeld door analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Zij voorspelden afgelopen najaar in het onderzoek ‘music in the air’ dat streamingopbrengsten in 2030 goed zijn voor 28 miljard dollar per jaar. Dat getal is vergelijkbaar met het bedrag dat de muziekindustrie eind jaren negentig wist op te halen met voornamelijk cd’s. Vorig jaar verdienden streamingdiensten nog ‘slechts’ 6,6 miljard dollar. 28 miljard lijkt daarom voorlopig nog toekomstmuziek.