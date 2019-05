Soms is verliezen geen drama: Kiki Bertens heeft nu extra rust voor Roland Garros

Een halve finale. Een finale plus de grootste prijs en hoogste ranking uit haar carrière. En nog een halve finale. Zo zagen de afgelopen drie weken eruit voor Kiki Bertens, die het beter dan ooit doet in het gravelseizoen. Ze staat voor het eerst vierde van de wereld en is daarmee één van de favorieten voor de titel op Roland Garros, dat zondag begint.

Bertens weet hoe belangrijk rust is. Toen ze haar beste prestatie op een grand­slam­toer­nooi tot nu toe behaalde, de halve finale van Roland Garros, was ze gesloopt

Bertens had het afgelopen week in Rome lastiger dan een week daarvoor, toen ze in Madrid haar belangrijkste toernooizege pakte. In Spanje verloor de 27-jarige speelster geen enkele set op weg naar de winst. In Italië speelde ze marathonpartijen onder moeilijke omstandigheden.

Geen nummer drie Bertens moest donderdag twee partijen op één dag spelen, omdat het schema in de war werd geschopt door regen. Ze maakte veel onnodige fouten in haar eerste partij tegen de Amerikaanse tiener Amanda Anismova. Bertens zette het recht, won, en ging daarna in drie sets langs de Spaanse Carla Suarez Navarro. Na een gelukje in de kwartfinale, waar ze een walkover had, omdat de Japanse nummer één van de wereld Naomi Osaka zich afmeldde met een blessure aan haar hand, stond Bertens zonder te spelen in de halve finale. Eén dag rust bleek niet genoeg. De Britse Johanna Konta was te sterk in drie sets ( 7-5 5-7 2-6). Door het verlies in de halve finale blijft Bertens op de vierde plek van de mondiale ranking staan, de plek die ze veroverde na haar zege in Madrid. Ze had naar de derde positie kunnen stijgen als Karolina Pliskova het toernooi niet zou winnen. Maar de Tsjechische speelster won de finale van Konta en is nu de nieuwe nummer twee van de wereld. Bertens had graag de nummer drie van de wereld willen worden, maar de extra rust is voor haar een zegen. Drie toernooien op rij waarin ze ver kwam, vergen veel van het lijf en hoofd van Bertens. Mentaal is het extra zwaar, omdat veel dingen dit jaar nieuw zijn. Als speelster in de toptien staan haar prestaties onder een vergrootglas. Zeker nu ze is doorgedrongen tot de beste vier en een toernooizege in Madrid achter haar naam heeft staan.

Hoge verwachtingen Om fit te blijven op de toernooien waar ze moet scoren, speelt Bertens dit jaar voor het eerst geen dubbelspel, met uitzondering van een verdwaald potje. Vorig jaar had Bertens tegen deze tijd ook al dertien partijen in het dubbelspel gespeeld. Dit jaar zijn het er maar vier. Tijdens de jaarwisseling speelde ze in Brisbane één potje, en in Indian Wells drie. Dat is maar goed ook, want het enkelspel vergt veel van de geboren Wateringse. Vorig jaar had ze rond deze tijd 25 partijen in het enkelspel gespeeld. Door haar succes van dit jaar was de partij tegen Konta al haar 37ste van het jaar. Bertens weet hoe belangrijk rust is. Toen ze haar beste prestatie op een grandslamtoernooi tot nu toe behaalde, was ze gesloopt. In 2016 bereikte ze de halve finale op Roland Garros nadat ze week in week uit bijna dagelijks had gespeeld. Het lijf van Bertens was op. Haar kuit klaagde. Met een onderbeen vol tape begon ze aan haar halve finale tegen Serena Williams, waarin ze kansen kreeg, maar niet pijnloos kon spelen. Bertens heeft nu een volle week de tijd om haar lijf en hoofd klaar te stomen voor het gravel van Parijs. Er wordt veel van haar verwacht. Het is maar goed dat ze de verplichtingen die een toernooizege met zich mee brengen, nu niet heeft. Training en rust, dat is wat ze nodig heeft.

