Soms is het juist beter om eerder te stoppen met antibiotica

Deze antibioticakuur, zegt de dokter, moet u helemaal afmaken ook al zijn de klachten verdwenen. Want voortijdig stoppen met antibiotica speelt de ziekteverwekker in de kaart. Dat klopt niet, zeggen Britse artsen nu. En het advies draagt alleen maar bij aan de overconsumptie van antibiotica.

Antibiotica doden bacteriële ziekteverwekkers, maar kunnen ook aanzetten tot de groei van bacterievarianten die resistent zijn. Die wetenschap gaat terug tot de ontdekker van penicilline, de Brit Alexander Fleming.

Nobelprijs

Bij zijn aanvaarding van de Nobelprijs in 1945 schetste Fleming het gevaar dat een geïnfecteerde patiënt die te weinig penicilline krijgt om alle bacteriën te doden, de sterkste ziekteverwekkers zou kunnen overdragen, en zo bron zou worden van nieuwe infecties.

Dat kan inderdaad gebeuren, schrijft een grote groep artsen in vakblad British Medical Journal, maar slechts bij een beperkt aantal aandoeningen. Van tuberculose, gonorroe, en hiv is bekend dat de ziekteverwekker kan muteren naar resistente varianten.

Het probleem is hier de ziekteverwekkende bacterie zelf. Die komt door normale, genetische verscheidenheid in allerlei varianten voor. En in aanwezigheid van antibiotica kunnen varianten ontstaan die zich daar wel bij voelen, die resistentie opbouwen.

Bij de meeste in­fec­tie­ziek­ten kan worden volstaan met een kortere kuur dan nu standaard wordt voorgeschreven

Bij een onvolledige behandeling kunnen die varianten overleven en op anderen worden overgedragen. Voor die infectieziekten moet daarom een cocktail van antibiotica worden gebruikt. En de behandeling moet inderdaad helemaal worden voltooid.

Maar dit is niet het grootste resistentieprobleem waarmee de gezondheidszorg kampt, zeggen de Britse artsen. Antibioticaresistentie bij bacteriën is een groeiend probleem, maar meestal gaat het niet om resistente varianten van ziekteverwekkers zoals de tuberculose-bacterie. Meestal gaat het om resistente stammen van bacteriën die normaal geen ziekteverwekker zijn, zoals Escherichia coli, Stafylococ en Pseudomonas. En het probleem is hier niet dat kuurtjes niet worden afgemaakt.

Bij de meeste infectieziekten kan worden volstaan met een kortere kuur dan nu standaard wordt voorgeschreven, zeggen de Britse artsen. De receptuur voor antibiotica heeft zijn wortels in een tijd dat men bang was voor de gevaren van onvolledige behandeling, en een tijd waarin men zich nog geen zorgen hoefde te maken over een overmaat aan antibiotica. Beter te veel dan te weinig, was de gedachte.

De situatie is nu volkomen anders. Het antibioticagebruik is zo hard gegroeid dat het een gevaar is geworden. Niet direct voor de patiënt die ze slikt, maar wel voor de samenleving. Want het antibioticagebruik van alle patiënten bij elkaar is een stimulans voor de groei van resistente ziekteverwekkers.