Sommige ambassadeurs moeten zich nog verdiepen in hun rol

Goede doelen en sportevenementen maken vaak gebruik van ambassadeurs die belangeloos het doel of het evenement voor het voetlicht plaatsen. Sanne Wevers, goud op de balk in Rio, verbond zich deze week aan het Jeugdsportfonds. Ook andere topsporters als Sifan Hassan, Marianne Vos en Pieter-Jan Postma zetten zich in voor dat fonds, dat kinderen uit arme gezinnen de kans geeft om te sporten.

Sommige sporters zijn aan meerdere goede doelen en/of sportgebeurtenissen verbonden. Pieter van den Hoogenband bijvoorbeeld zet zich als ambassadeur in voor Metakids, de Nederlandse loterij, Amsterdam City Swim en Spieren voor Spieren. Die laatste organisatie, die opkomt voor kinderen met spierziektes, mag zich verheugen in een groot aantal ambassaders. Maar liefst 21 sporters, met Sven Kramer als hoofdambassadeur, en vijftien ex-sporters zetten zich in voor Spieren voor Spieren, dat in Louis en Truus van Gaal zelfs twee ere-ambassadeurs heeft.

Er zijn ambassadeurs in alle soorten en maten. Kevin Strootman bijvoorbeeld heeft zich verbonden aan Eurosport voor de Italiaanse Serie A. Hij moet de live-uitzendingen van wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie onder de aandacht brengen. En Maarten van der Weijden, zelf genezen verklaard van leukemie, was in maart van dit jaar ambassadeur van de Week van Zorg en Welzijn.

EK vrouwenvoetbal

Ook het EK vrouwenvoetbal, dat vanaf 16 juli in zeven Nederlandse steden wordt gehouden, heeft een ambassadeur: Pierre van Hooijdonk. Tijdens de loting van het evenement, in december in Rotterdam, vertelde de oud-voetballer over zijn eerste ervaring met vrouwenvoetbal. Als klein ventje at hij een frikadel in de kantine van SC Welberg waar zijn oma werkte en keek hij in de vroege ochtend naar een voetbalwedstrijd tussen vrouwen.

Op maandag 8 mei was Van Hooijdonk als ambassadeur van het EK vrouwenvoetbal te gast in het tv-programma 'Tijd voor Max'. Het was de dag na Excelsior-Feyenoord (3-0), het was op de dag vijftien jaar geleden dat Van Hooijdonk met Feyenoord de Uefa Cup won en een dag eerder werd bekend dat Dick Advocaat was aangesteld als bondscoach van Oranje. Er was genoeg te vertellen en dat deed Pierre aan de tafel van Max met verve.

Toen kwam het onderwerp op WEURO17, zoals het EK vrouwenvoetbal internationaal door het leven gaat. Van Hooijdonk hoopte dat het EK het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme boost zou geven. En hij zei dat voetbal door vrouwen niet vergeleken moest worden met voetbal door mannen. Toen kwam de vraag met welke landen Nederland in de poule zat. Lastig. Denemarken en België en de derde weet ik even niet, zei Van Hooijdonk, die wel een stellig antwoord gaf op de vraag tegen wie Nederland het EK opende: Denemarken. Jammer, het juiste antwoord was: Noorwegen. Het is te hopen dat Van Hooijdonk zich de laatste weken enigszins verdiept heeft in zijn rol als ambassadeur.