Somalische vluchteling Mohamed Ali mag van atletiekbond voor Nederland lopen

Ali Mohamed Ali haalde zijn eerste schooldiploma aan het Johan Cruyff College in Nijmegen. Drie jaar geleden kwam daar zijn Nederlandse paspoort achteraan. De Somalische vluchteling werd een nationale topper bij een Nederlandse bondscoach. Het ontbrak Mohamed Ali eigenlijk nog maar aan één ding: ook voor Nederland mogen lopen.

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft hem nu eindelijk groen licht gegeven. Mohamed Ali, die met zijn tengere voorkomen niets weg heeft van de bokslegende, mag voortaan een oranje shirt aan. “Ik voel me heel relaxed, het ziet er nu wat zonniger uit in de toekomst”, zegt hij. “Ik kan me nu eindelijk focussen op lopen, omdat ik weet dat ik het Nederlandse team kan halen.”

Zo kon het dat de Turkse ploeg op de EK in Amsterdam in 2016 wel heel divers was. Van de elf medailles voor Turkije kwamen er negen van lopers die niet in Turkije geboren zijn. Op de Olympische Spelen in Rio bestond een kwart van het Turkse team uit atleten met een niet-Turkse achtergrond.

In een poging tot meer succes ‘kochten’ landen als Turkije en Qatar snelle lopers uit voornamelijk Afrika. Soms kregen buitenlandse toptalenten in een procedure van nog geen twee weken een paspoort om voor een ander land uit te komen.

Nieuwe regels

Mohamed Ali werd verrast door de regel. De geboren Somaliër, die als vluchteling naar Nederland kwam, plaatste zich vorig jaar voor de EK landenteams in Lille maar kreeg plotseling een streep door zijn naam. Alle overgangsprocedures werden bevroren tot er nieuwe regels kwamen.

Het was nog veel zuurder omdat er niet eens een probleem was geweest als hij één uitslag voor Nederland achter zijn naam had gehad. Dan had hij wel mogen starten in Lille en de daaropvolgende toernooien. Als Mohamed Ali in actie was gekomen op de EK cross van 2015 was er niets aan de hand geweest, maar hij miste de limiet met twee seconden, niet wetende dat het grote gevolgen zou hebben.

Dit jaar miste hij weer net de limiet voor Tilburg, waar hij voor het eerst had mogen starten voor Nederland. Nu hoopt hij zijn opwachting te maken in de ploeg in Doha op de WK atletiek in de zomer van 2019.