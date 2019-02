Somalische jongen mag leeftijd niet aanpassen van 15 naar 19 jaar

Zijn zus maakte namelijk een fout toen ze in 2015 in Nederland aankwamen. Daardoor is hij volgens de basisregistratie van de gemeente Zoetermeer vijftien jaar. Terwijl hij naar ­eigen zeggen al negentien is.

Lees verder na de advertentie

De gemeente weigerde het geboortejaar van de jongen echter aan te passen. Terecht, concludeerde de Raad van State deze week. Volgens de hoogste bestuursrechter is niet duidelijk of de documenten die de jongen als bewijs aanleverde – zoals een verklaring van geboorte – geldig zijn. De documenten komen van de Somalische ambassade in België.

Omdat het van groot belang is dat de basisregistratie van gemeenten klopt, moeten fouten onomstotelijk vaststaan voordat iets aangepast kan worden, aldus de rechters. Een verklaring van een kinderarts die na leeftijdsonderzoek concludeerde dat de jongen lichamelijk zeker ouder is dan in zijn paspoort staat, is niet doorslaggevend.

Dus moet hij als vijftienjarige door het leven. Dat betekent niet drinken, geen rijbewijs en geen recht op studiefinanciering voor zijn MBO-opleiding.

Dat de zus van de jongen een fout maakte, zou komen door haar gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, waardoor zij niet had begrepen hoe cruciaal de informatie is. Geboortedata zijn in Somalië minder belangrijk dan in Nederland.