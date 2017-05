Somaliër uit Sint-Oedenrode verdacht van terrorisme

De aanhouding op straat vond plaats op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens de dienst zou de man sinds vorig jaar actief zijn voor de terreurorganisatie Al Shabaab. Hij zou daarvoor ook zijn afgereisd naar het zuiden van Somalië.

Zwaartepunt

De verdachte heeft een Nederlands paspoort en is volgens bronnen van het Eindhovens Dagblad geboren in Arnhem. Hij kwam op het moment van zijn aanhouding uit het huis van een vriend, Abdirahman (21). Ook hij werd aangehouden voor verhoor maar is vrijwel direct daarna weer vrijgelaten. Uit de berichtgeving van het Openbaar Ministerie wordt duidelijk dat het zwaartepunt van het onderzoek zeker niet ligt bij de in Sint-Oedenrode wonende man.

Beide jongemannen kennen elkaar van een reis in Kenia en hielden de afgelopen jaren contact met elkaar via het internet en korte bezoeken. In het Eindhovens Dagblad zegt Abdirahman dat hij nooit met zijn vriend heeft gesproken over terrorisme. Als de niet in Nederland woonachtige verdachte bij Abdirahman was, speelden ze het voetbalspel Fifa op de Playstation.