Soedanese volksopstand gaat door na afzetten Bashir

De al maanden durende volksopstand in Soedan gaat door, ook al is president Omar al-Bashir donderdag door het leger afgezet. De demonstranten willen geen militair bestuur, zoals de minister van defensie en vicepresident generaal Awad ibn Ouf aankondigde toen hij de staatsgreep op televisie bekend maakte.

Ibn Ouf en de legertop zijn meer van hetzelfde. De ondergrondse vakbeweging die al maanden de protesten organiseert, de Sudanese Professionals Association (SPA), ziet de militaire coupplegers als handlangers van Bashir. Die moeten volgens de SPA ook het veld ruimen en daarom riep de beweging de tienduizenden demonstranten in de hoofdstad Khartoem op ook vannacht bij het hoofdkwartier van het leger te blijven.

Daar is al sinds zaterdag een permanente sit-in gaande. De betogers veranderden hun leus tegen Bashir (‘Aftreden’) gisteren in een leus tegen de legerleiding: ‘Ook aftreden’. Ook scandeerden zij volgens persbureau Associated Press: “Ze vervangen een dief door een nieuwe dief”.

Grondwet

Het plan van de militaire top om twee jaar een overgangsregering te leiden en alle bestuurlijke functies door het leger te laten vervullen viel bijzonder slecht bij de demonstranten, die boos en teleurgesteld waren. De belofte van vrije verkiezingen als Soedan in een rustig vaarwater zit, is voor hen veel te laat en ongeloofwaardig.

Ibn Ouf kondigde ook aan dat de Grondwet terzijde wordt geschoven, het parlement is ontbonden en de noodtoestand voor drie maanden geldt. Inmiddels zou er wel werk zijn gemaakt van het vrijlaten van alle politieke gevangen en demonstranten die de laatste tijd zijn gearresteerd.

We blijven demonstreren totdat er echte veranderingen zijn. Lana H. Haroun

Het leger heeft ook een avondklok ingesteld van tien uur in de avond tot vier uur in de ochtend. Aangezien de demonstranten willen doorgaan met hun protest, leidt dit tot een gespannen situatie in Khartoem, bevestigt vlogster Lana H. Haroun die al dagen bij de opstand is. “Niemand is blij”, zegt ze via WhatsApp. “Met het afzetten van Bashir is er niets veranderd. Het is dezelfde kliek van het leger die aan de macht is gebleven. We blijven demonstreren totdat er echte veranderingen zijn.”

De verwachting is dat Awad ibn Ouf zal worden benoemd tot interim-president van Soedan en hoofd wordt van de regerende militaire raad. Hij wordt bij uitstek gezien als vertegenwoordiger van de heersende elite in Soedan en niet vertrouwd.

Het scenario van de staatsgreep lijkt een kopie van de coup dertig jaar geleden toen Bashir aan de macht kwam. Alle maatregelen zijn vrijwel een op een overgenomen uit 1989. Dit geeft de demonstranten weinig hoop dat de zo gewenste verandering er ook echt in zal zitten.

Bashir wordt vermoedelijk vastgehouden in het hoofdkwartier van het leger. Wat er met hem gaat gebeuren is onduidelijk. Hij wordt internationaal gezocht door het Internationale Strafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de bloedige burgeroorlog in Darfur, waarbij honderdduizenden mensen op een gruwelijke manier om het leven zijn gebracht en miljoenen op de vlucht sloegen voor de milities van Bashir.

De zoon van oppositieleider Sadiq al-Mahdi van de Umma Partij zei dat Bashir vastzit met leiders van de Moslim Broederschap. Al eerder circuleerde het gerucht dat de beruchte veiligheidsdienst NISS samen met fundamentalistische islamitische groepen ook een coup aan het voorbereiden was.