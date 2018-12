Soedanese vluchteling (46) krijgt na 20 jaar procederen alsnog asiel

Groot-Brittannië heeft twee van die bases in het mediterrane land, een overblijfsel uit de koloniale tijd voordat Cyprus in 1960 onafhankelijk werd. Ze zijn deels vrij toegankelijk en grensposten zijn er niet, maar officieel gaat het om Brits grondgebied. Samen zijn ze 250 vierkante kilometer en beslaan ze 3 procent van het oppervlak van het eiland.

Lees verder na de advertentie

Groot-Brittannië gebruikt ze onder meer voor het inwinnen van militaire inlichtingen. Bovendien stegen er de afgelopen jaren vliegtuigen op om doelen van Islamitische Staat in Syrië aan te vallen. Veel Cyprioten vinden de bases niet meer van deze tijd en willen ervan af. Maar vanwege de uiterst strategische geografische ligging houdt Londen er onverkort aan vast.

In 1998 strandde een boot met 70 vluchtelingen uit Irak, Ethiopië, Soedan en Syrië op weg van Libanon naar Italië bij toeval precies op een stukje Cypriotische kust dat aan een van de bases toebehoort. Ze vroegen asiel aan in Groot-Brittannië, maar dat beweerde dat het internationale Vluchtelingenverdrag uit 1951 niet geldig is op de bases. Cyprus wilde de vluchtelingen ook niet hebben. Londen regelde, bang voor een aanzuigende werking, in 2003 dat Nicosia verantwoordelijk is voor nieuwe gevallen.

Vruchteloos procederen De meeste vluchtelingen kozen na jaren vruchteloos procederen eieren voor hun geld. Zes zetten echter door, kregen kinderen – 17 in totaal – en lieten familie overkomen. De Britten huisvestten hen in voor de sloop bestemde gebouwen, waarvan Vluchtelingenorganisatie UNHCR vaststelde dat die gevaarlijk waren voor de gezondheid. De kinderen mochten naar school, maar voor de rest waren de voorzieningen belabberd. Het Britse hof zou binnenkort uitspraak doen in de zaak, maar de immigratiedienst besloot met de hand over het hart te strijken, gegeven de “unieke en hoogst ongebruikelijke omstandigheden van deze vluchtelingen en hun kinderen”. Soedanees Tag Bashir (46), vader van drie kinderen, zegt dat de vluchtelingen hun doel nooit uit het oog verloren. “We zijn heel, heel blij. We proberen zo snel mogelijk naar het VK te gaan zodat we ons leven op de rit kunnen krijgen en onze kinderen een toekomst kunnen geven.”

Lees ook: