Soedanese oppositie betreurt uitstel onderhandelingen

De militaire machtshebbers in Soedan hebben het overleg met betogers over de overgang naar een burgerbestuur woensdagnacht opgeschort. Zij vinden dat de demonstranten onvoldoende proberen de situatie te deëscaleren. De onderhandelingen liggen 72 uur stil, zo meldde generaal Abdel Fattah al-Burhan van de militaire overgangsraad.

‘De escalatie op straat zette grote druk op de TMC om tot een overeenkomst te komen met de ver­te­gen­woor­di­gers van de volksopstand’

Met het stilleggen van de onderhandelingen wil de overgangsraad eerst een ‘passend klimaat’ creëren om een ​​overeenkomst te sluiten. De generaal eiste in een toespraak op televisie dat de betogers de wegblokkades in hoofdstad Khartoem ontmantelen, bruggen weer openstellen en stoppen met het provoceren van de veiligheidsdiensten. De oppositiepartijen zeggen het uitstel van de besprekingen te betreuren. Ze kondigen meer landelijke sit ins aan, onder meer bij het ministerie van defensie.

Overdracht van macht Het leger schoof eerder dit jaar de langzittende leider Omar al-Bashir opzij na maandenlange protesten tegen zijn regime. Burgers overleggen nu met hoge militairen over het overdragen van de macht. Er waren al afspraken gemaakt over een overgangsperiode van drie jaar. In Khartoem zijn ondanks het vertrek van Bashir nog steeds veel betogers actief. Woensdag leek er nog schot te zitten in de onderhandelingen tussen de Militaire Overgangsraad (TMC) en de Beweging voor Vrijheid en Verandering (DFC). De overdracht van de macht aan een burgerregering zou zeer spoedig kunnen gebeuren, zei luitenant-generaal Yasir al Atta toen nog op een persconferentie. Zijn uitspraak werd bevestigd door de DFC.

Doden Maandagavond ging het fout toen demonstranten onder vuur werden genomen op Nile Street, de grote boulevard langs de Nijl die door Khartoem stroomt, waarbij vijf doden vielen en tientallen gewonden. De generaals beweerden dat het leden van milities, trouw aan de afgezette dictator waren, die schoten op protesterende burgers. Maar veel getuigen op straat zagen soldaten van de Rapid Support Force, die onder leiding staat van de tweede man van het generaalsbewind, Hemidti. De escalatie op straat zette grote druk op de TMC om tot een overeenkomst te komen met de vertegenwoordigers van de volksopstand. Overeenstemming was er ook over een nieuw te vormen parlement met wetgevende bevoegdheid. Dat zal bestaan uit driehonderd leden. Twee derde van de zetels gaat naar de beweging achter de volksopstand, een derde naar partijen die niet betrokken zijn geweest bij de protesten. Onduidelijk is of ook leden van de partij van voormalig dictator Al Bashir zitting nemen in de wetgevende raad. De overkoepelende vakbeweging, die de protesten in Soedan al vijf maanden orkestreert, was daar tot nu toe op tegen.