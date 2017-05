Soap rond bondscoach krijgt nieuw hoofdstuk met komst Advocaat

Het was een plausibele uitleg, die van Hans van Breukelen vandaag over de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe bondscoach en het traject daartoe – althans, voor wie dat zo wilde horen. De technisch directeur van de KNVB betoogde dat Henk ten Cate was afgevallen na het afhaken van Fred Rutten als diens beoogde assistent. De ervaren Advocaat moet redden wat er nog te redden valt en dan misschien deelname aan het WK Voetbal van volgend jaar in Rusland nog afdwingen.

In de penibele situatie met acht verliespunten in het kwalificatietoernooi zocht de KNVB, zei Van Breukelen, een ervaren vakman, een inspirator, een teambuilder, een die kan waken over de groepsdiscipline. Zeg maar eens dat de 69-jarige Advocaat niet aan die ‘profielschets’ voldoet.

Maar dat was voor wie het plausibele in Van Breukelens verhaal niet wilde horen, niet het kernpunt van de persconferentie vandaag in Zeist. Er was veel ophef geweest over de procedure waarin Van Breukelen met Ten Cate en Advocaat was gaan praten. Ten Cate was door Van Breukelen toegezegd dat hij bondscoach zou worden, volgens een verslaggever van Voetbal International althans die de trainer van Al Jazira in Abu Dhabi had bezocht.

,Ik denk in duo’s die complementair moeten zijn in bij voorbeeld ratio en emotie’’, Hans van Breukelen, technisch directeur KNVB

Dat weersprak Van Breukelen. ,,Hoe kun je een toezegging doen in zo’n project?’’, zei hij. ,,Mijn perceptie is dat het niet zo is gezegd.’’ Van Breukelen benadrukte dat Ten Cate en Advocaat wisten dat er ook met de ander werd gesproken. Er is afgaande op alle geluiden uit de betrokken kampen geen reden daaraan te twijfelen. Van Breukelen had twee goede gesprekken met Ten Cate. Ze hadden Rutten als zijn assistent op het oog. Maar die zegde af: hij wil nog verder als hoofdcoach.

Schraal aanbod Daarmee was Ten Cate voor Van Breukelen geen kandidaat meer. ,,Ik denk in duo’s die complementair moeten zijn in bij voorbeeld ratio en emotie’’, zei hij. In dit geval stond de bedaarde Rutten voor het eerste en Ten Cate voor het tweede. In het toch al schrale Nederlandse aanbod is niet een twee drie een tweede bedaarde en gekwalificeerde secondant aan te wijzen, laat staan nog een derde of een vierde. Zonder Rutten ontstond zo bezien een andere situatie. Volgens Van Breukelen was het daarmee voor Ten Cate duidelijk dat hij het niet zou worden. De technisch directeur poogde Ten Cate er naar zijn zeggen van te weerhouden in zijn teleurstelling naar buiten te treden. Volgens de VI-verslaggever zou Van Breukelen Ten Cate hebben gezegd dat hij dan alles zou ontkennen. Van Breukelen: ,,Hoe kan ik iets ontkennen wat ik niet heb gezegd?’’ Directeur betaald voetbal Jean Paul Decossaux en technisch directeur Hans van Breukelen geven een toelichting op de benoeming van Dick Advocaat als bondscoach en Ruud Gullit als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. © ANP Ten Cate liet de VI-verslaggever in zijn auto meeluisteren bij een van zijn gesprekken met Van Breukelen. ,,Het is onbeschoft om iemand te laten meeluisteren en dat niet te zeggen’’, zei Van Breukelen. ,,Achteraf ben ik blij dat hij niet de bondscoach is geworden.’’ Dat is wat laat. Ten Cate staat in de voetbalwereld al lang bekend als een man van lijntjes. Van meet af aan kon op z’n zachtst gezegd worden betwijfeld of dat te rijmen is met de representativiteit en de waardigheid die van een bondscoach mogen worden gevraagd. Kennelijk was deze kandidaat ook voor de KNVB zo complex dat een geschikte assistent essentieel zou zijn – wat nog maar eens de vraag opwerpt of het verstandig was om überhaupt met hem te gaan praten. Die geschikte assistent kon Ruud Gullit niet zijn, de oud-topvoetballer die nu wel assistent van Advocaat wordt. ,,Wij zagen Ten Cate en Gullit gezien hun karakters niet als complementair’’, zei Van Breukelen – en zeg maar eens dat dat onzin is. Dat Advocaat Oranje vorig jaar als assistent in de steek liet en Gullit even later met Van Breukelen botste, kon voor de laatste geen onoverkomelijk bezwaar zijn. ,,Je moet in deze situatie sentimenten voor kwaliteit aan de kant zetten’’, zei Van Breukelen.

Zooitje Ik heb een olifantenhuid Hans van Breukelen Dat klonk ook al niet raar – althans, voor wie het zo wilde horen. De bereidheid daartoe was niet groot. Van Breukelen werd fel geattaqueerd, waarheden van één kant werden hem voor de voeten geworpen. Zijn onhandigheid, om te beginnen al om naar Abu Dhabi te gaan, heeft zeker bijgedragen aan wat dan onvermijdelijk een ‘soap’ gaat heten. Maar de vraag moet toch ook worden gesteld of er hier en daar aan de ‘overzijde’ ook niet in hoge mate aan is bijgedragen, in een karakteristieke cirkel: veel lawaai maken en vervolgens constateren hoe een bende het wel niet is. Is het een zooitje bij de KNVB? Het loopt niet soepel, met een gekortwiekte directie. Commercieel directeur Jean-Paul Decossaux, tijdelijke de hoogste in rang, sprak de hoop uit dat een nieuwe topman er eind van de zomer zal zijn, en niet (zoals eerder aangekondigd) in het najaar. Hij schaarde zich achter Van Breukelen. En de technisch directeur zelf? ,,Commentaar krijg ik toch’’, zei hij. ,,Ik ben behoorlijk onafhankelijk en ik heb een olifantenhuid.’’

