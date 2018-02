Snuffel wat vaker aan je geliefde

Wetenschappers van het Amerikaanse MIT ontdekten dat vrouwen minder stress ervaren als ze even de geur van hun geliefde opsnuiven.

“Uit eerder onderzoek blijkt dat tachtig procent van de vrouwen graag aan een gedragen kledingstuk van hun man ruikt. Ze voelen zich dan veilig en fijn door de geur, geven ze aan. Daardoor kwamen we op het idee om dit te onderzoeken”, zegt wetenschapper Frances Chen van MIT.

Ze deed samen met collega’s een experiment met 96 heterostellen. De mannen droegen 24 uur lang een shirt en gebruikten geen deodorant, aftershave of parfum. Ook mochten ze niet roken.

Voordeel

Volgens Chen kunnen we ons voordeel doen met haar onderzoek. “Wanneer een vrouw haar man een tijdje niet ziet vanwege een reis, dan kan ze een kledingstuk van hem meenemen. Dan voelt het een beetje alsof diegene er toch is en ervaart ze minder stress.”

Of mannen ook relaxter worden door de geur van hun vrouw te ruiken, onderzoekt Chen op dit moment. “Bovendien willen we nagaan of de geur van moeders en kinderen hetzelfde effect heeft. En of het invloed heeft hoe goed een relatie is. We willen ook nog bekijken of het dragen van een shirt van je geliefde je slaap positief beïnvloedt.”