SNS wil een persoonlijk ‘bankmannetje of -vrouwtje’ voor iedereen

Zo’n persoonlijk contact tussen bankmedewerker en de klant wil SNS Bank ook, maar dan niet alleen voor klanten met een dikke portemonnee. “Iedereen is welkom”, zegt een woordvoerder van de SNS Bank. “Het is private banking voor de gewone man.”

En wat nou als Klaas van het filiaal om de hoek onuitstaanbaar blijkt te zijn?

Stel dat jij een hypotheek afsluit bij bankmedewerker Klaas van het SNS-filiaal om de hoek, dan kom je ook bij diezelfde Klaas terecht als je de bank belt met een vraag over je inboedelverzekering. Of als je via de app wilt chatten over sparen voor je kinderen. “Onze software herkent bij welke SNS-winkel jij klant bent en brengt je daarmee in contact”, zegt de woordvoerder.

Dagje vrij Het kan zijn dat Klaas eens een dag niet werkt, dan krijgt de klant een van de andere medewerkers van het lokale bankfiliaal aan de telefoon of op de chat. Voor Klaas en zijn collega’s heeft deze veran­dering ook voordelen, zegt de woordvoerder. Zij krijgen een breder takenpakket en mogen meer beslissingen zelf ­nemen. “Nu staan onze medewerkers achter een balie te wachten tot er iemand binnenkomt. Straks nemen ze ook telefoontjes aan, kunnen ze klachten afhandelen en contact opnemen met klanten om advies te geven over bijvoorbeeld hun aflossingsvrije hypotheek.” In totaal worden 275 werknemers opgeleid in de nieuwe functie, onder wie ook medewerkers van de centrale klantenservice. En wat nou als Klaas van het filiaal om de hoek onuitstaanbaar blijkt te zijn? “We houden natuurlijk ook nog onze centrale klantenservice.”

