Snowboardstel merkt dat paralympics nog altijd ondersneeuwen

Chris Vos verontschuldigt zich. “Sorry hoor, ik loop even op krukken. Ik ben nog niet aan mijn nieuwe been gewend.” De paralympisch snowboarder heeft net een nieuw loopbeen. Dat staat in de gang van zijn nieuwe huis in Arnhem, waar hij met zijn vriendin Lisa Bunschoten woont.

“Deze moet nog worden ingelopen”, legt Vos uit. “Het materiaal is van leer, heel stug. Nieuwe schoenen moet je inlopen. Dat geldt ook voor een orthese. Het wennen duurt alleen tien keer langer. Je moet rustig beginnen, anders krijg je overal wondjes.”

Geval apart

In het huis wemelt het van de protheses en ortheses. De protheses, die als opzetstuk functioneren, gebruikt Bunschoten. Zij mist haar linkervoet. De ortheses, die ondersteuning bieden, zijn van Vos. Hij heeft zijn been nog wel, maar kan dat bijna niet gebruiken. “Ik ben een beetje een geval apart. De meeste snowboarders hebben te maken met een amputatie. Ik heb mijn been nog wel, maar heb er weinig aan. Het is best lastig om iets voor mij te maken.”

Vos kreeg op zijn vijfde een ongeluk. Hij kwam onder een graafmachine terecht waarbij zijn bekken verbrijzeld werd. Veel aderen en zenuwen gingen kapot, waardoor bijna alle spieren in zijn been uitvielen. Daar kwam nog een bloedvergiftiging overheen, waardoor zijn dikke bilspier sneuvelde.

Toen Vos in 2010 Nicolien Sauerbreij in Vancouver olympisch goud zag winnen, kreeg hij een droom. Zijn vader zette hem op een snowboard en begeleidde hem met een touw om zijn middel de piste af. Acht jaar later won hij in Pyeongchang paralympisch zilver.

Op de piste in Zoetermeer leerde Vos zijn vriendin Bunschoten kennen. Samen trokken ze naar Amerika om te trainen toen er in Nederland nog geen fatsoenlijk ­paralympisch team was.