Snelle groei in personeel bij bouw- en horecabedrijven

Het gaat om bedrijven waarvan het personeelsbestand in drie jaar tijd jaarlijks met minimaal 10 procent groter is geworden. Daarvan waren er vorig jaar bijna 7300. Dat is ruim een zesde meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal sinds het CBS in 2010 met deze metingen begon.



In de bouw telde het statistiekbureau vorig jaar om precies te zijn 385 snelgroeiende bedrijven, minder dan de 410 uit 2010, maar bijna de helft meer dan in 2015. In de horeca voldeden 945 bedrijven aan de criteria, voornamelijk restaurants. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder en ruim 57 procent meer dan de 600 uit 2010.



Overnames

Ook in de informatie- en communicatiebranche was sprake van een toename. Daar waren vorig jaar met 615 ruim een derde meer snelle groeiers dan aan het begin van dit decennium. Vooral de IT-dienstverleners, zoals softwareontwikkelaars, groeiden hard.



Bij alle snelgroeiende bedrijven uit 2016 kwamen er in drie jaar tijd ruim 365.000 werknemers bij, heeft het CBS becijferd. Bij een op de zes van de betreffende bedrijven was de uitbreiding deels te danken aan een overname.

