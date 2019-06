Snellader Fastned debuteert sterk op de beurs

Fastned, bekend van de in het geel gestoken snellaadstations langs de weg, staat vanaf vrijdag genoteerd op de beurs van Amsterdam. De bedoeling van het bedrijf is om op die manier geld op te halen. Fastned hoopt daarbij uiteindelijk op een kapitaal van 30 miljoen euro, dat het onder meer nodig heeft om het Europese netwerk van laadstations voor elektrische auto's uit te breiden. Daarnaast moet een notering op de beurs het bedrijf meer naamsbekendheid opleveren.

De Nederlandse laadpionier debuteerde vrijdagochtend enthousiast.De openingskoers van een certificaat was 11 euro, maar na de eerste anderhalf uur handel kostte een aandeel al 26,90 euro, een stijging van 145 procent.

Uitstel De aanloop naar de beursgang van Fastned verliep allerminst soepel. Eerst werd een notering aan het Amsterdamse Damrak al uitgesteld. Toen spraken verschillende analisten zich deze week negatief uit over hun vertrouwen in het bedrijf. Vervolgens stelde Fastned de uitgifte van nieuwe certificaten uit. Opmerkelijk was vooral de uitgesproken gereserveerde houding van beursanalisten. Beleggingsplatform IEX adviseerde zijn leden zelfs om niet in te schrijven op de beursgang van Fastned. De analisten van IEX vinden de schuldenlast van het bedrijf te hoog, net als de waardering van Fastned, die 45 keer meer is dan de omzet. Maar misschien nog wel belangrijker voor aandeelhouders zijn de vooruitzichten. Heeft Fastned in een weliswaar groeiende maar ook zwaar concurrerende markt wel kans om op termijn een gezonde en bloeiende speler te worden? Op de site van RTL Z was een analist van vermogensbeheerder Mercurius heel uitgesproken. Hij stelde onder meer: “Het is is een heel nobel streven, maar de realiteit is dat er geen business case is, anders hadden er al tientallen investeerders in gezeten.”

Wantrouwen Of het wantrouwen van beleggers er toe leidde dat Fastned nu de uitgifte van nieuwe certificaten heeft uitgesteld, meldt het bedrijf niet. De reden om voorlopig alleen in zogeheten depository receipts te handelen, zou volgens Fastned te maken hebben met de recente houding van de overheid ten opzichte van elektrisch rijden. Zo staan de fiscale prikkels om een stekkerauto aan te schaffen onder druk. Volgens topman Michiel Langezaal, medeoprichter van Fastned, is de notering aan Euronext vrijdag desondanks een belangrijke stap vooruit voor zijn bedrijf. “De uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen is nu uitgesteld, maar met de notering aan Euronext zijn de mogelijkheden voor financiering uitgebreid”, zo laat hij weten. De komende tijd is Fastned van plan om nieuwe laadstations aan zijn netwerk toe te voegen. De bouw daarvan wordt gefinancierd met geld dat werd opgehaald bij een eerdere ronde langs investeerders. Voorlopig zijn de economische prestaties van de nu honderd stroomtankstations langs de snelwegen niet om over naar huis te schrijven. In het afgelopen jaar boekte Fastned 6,3 miljoen euro verlies. De jaaromzet over 2018 was ruim 1,6 miljoen euro. De markt is intussen ook meer concurrerend geworden. Andere partijen mengen zich graag in de groeiende branche. Zo sloot restaurantketen McDonald’s een overeenkomst met energiebedrijf Nuon om bij alle 168 drive-inrestaurants snellaadpalen te plaatsen. Tesla heeft voor de eigen modellen een netwerk van Supercharger-laadpunten en Shell plaatst onder de naam Shell Recharge de komende jaren tweehonderd snellaadpalen door heel Nederland.

Thuis en op kantoor Andere, niet te onderschatten concurrenten van Fastned zijn de thuislader, de laadpaal in de straat en de laadmogelijkheid op de parkeerplaats van het kantoor. Voor veel elektrisch woon-werkverkeer zijn de snellaadstations van Fastned niet nodig, zeker als het rijbereik van stekkerauto's toeneemt. Daar staat weer tegenover dat een auto met een grote batterij veel rapper geladen is bij een krachtig snellaadstation zoals Fastned die heeft. Ook hoopt Fastned ongetwijfeld op de snelle komst van elektrische vrachtwagens, bij uitstek potentiële klanten van de kersverse beursganger vanwege zijn ligging langs snelwegen en zijn krachtige laadstations. Fastned mikt op een Europees net van zo’n duizend locaties waar elektrische auto’s in een minuut of twintig kunnen worden volgeladen. De vestigingen van Fastned zijn nu nog voornamelijk te vinden in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Straks moeten daar laadstations in Frankrijk, België en Zwitserland bij komen.

