Sneeuwstormen, crashes en rechtszaken: het gaat Boeing niet voor de wind

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing kampt niet alleen met de gevolgen van het neerstorten van twee van zijn toestellen. Afgelopen winter had Boeing last van sneeuwstormen in en rond Seattle, waar het concern toestellen bouwt, en van trage levering van vliegtuigmotoren. Daardoor leverde Boeing in het eerste kwartaal veel minder vliegtuigen bij zijn klanten af dan in het eerste kwartaal van 2018.

Lees verder na de advertentie

Militaire vliegtuigen en helikopters niet meegerekend kwam het totaal aantal afgeleverde toestellen in het eerste kwartaal uit op 149. In het eerste kwartaal van 2018 waren dat er nog 184. Van zijn meest verkochte model, de 737, sleet Boeing tot eind maart 89 exemplaren. In de periode januari-maart 2018 waren dat er 132.

Van die 89 afgeleverde 737’s waren er 57 van het type 737 Max, het type waarvan er de afgelopen maanden twee verongelukten: één in Indonesië, in oktober vorig jaar, met 189 doden als gevolg en in maart één in Ethiopië. Bij die laatste ramp kwamen 157 mensen om. Boeing maakte de cijfers over zijn leveringen vandaag bekend, maar vermeldde niet of er in maart, na de ramp in Ethiopië, nog leveranties van de 737 Max op het laatste moment zijn uitgesteld. Alle tot nu toe verkochte 737 Max-toestellen staan momenteel aan de grond. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp in Ethiopië loopt nog.

Financiële schade Boeing gaat de productie terugschroeven van 52 toestellen per maand naar 42. Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Garuda (Indonesië) en Calc (China), hebben grote bestellingen van nieuwe 737 Max-toestellen geannuleerd. In maart kwamen er orders voor zeven exemplaren van het type binnen. Nabestaanden van de ramp in Ethiopië, waaronder de Nederland-Rwandese Huguette Debets, hebben inmiddels rechtszaken tegen Boeing aangespannen. Zij stellen dat de vliegtuigbouwer na de ramp in Indonesië te weinig heeft gedaan om een nieuw ongeval te voorkomen. Vandaag werd bekend dat ook een aantal aandeelhouders van Boeing de gang naar de rechter maakt. Ze vinden dat zij financiële schade hebben geleden omdat Boeing groei en winst belangrijker vond dan veiligheid en eerlijkheid. Boeing heeft volgens hen de omvang van de veiligheidsproblemen na de crash in Indonesië verborgen gehouden voor zijn aandeelhouders. Sinds de ramp met het toestel van Ethiopian Airlines is het aandeel Boeing met bijna 13 procent in waarde gedaald. Die waarde is overigens nog wel hoger dan eind oktober 2018 toen de Boeing 737 Max van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neerstortte.

Lees ook: