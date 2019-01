Sneeuw verwacht in avondspits: minder treinen en code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven. In de ochtend is de eerste sneeuw in Zeeland gevallen. Daar is het dan ook plaatselijk glad, meldt de ANWB. Maar het sneeuwfront boven Zeeland ontwikkelt zich volgens het KNMI langzamer dan aanvankelijk gedacht. Doordat de sneeuw tegen de weersverwachtingen in boven Zeeland en het zuiden van Limburg bleef steken tijdens de ochtendspits, was het erg rustig op de weg, aldus de ANWB. ,,De fileteller stokt. Nog geen 80 kilometer. Zelfs voor een woensdag is dat weinig’', aldus de ANWB.

De sneeuw breidt zich volgens Weeronline langzaam uit, waardoor het in Groningen tot laat in de middag kan duren voordat het sneeuwt. Limburg en Brabant krijgen in de loop van de ochtend te maken met sneeuw. Waarschijnlijk bereikt de sneeuw het zuiden van Gelderland tegen het middaguur, waarna het sneeuwfront zich gedurende de middag over de rest van de oostelijke provincies uitbreidt.

Storingsploegen Op veel plekken rijden treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Tachtig procent van de treinen blijft rijden en waar mogelijk worden treinen verlengd. Door treinen minder vaak te laten rijden, ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op te lossen, zeggen de NS en ProRail. Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer volgens de NS tot hinder en langere reistijden leiden voor treinreizigers. ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op de lossen. NS zet extra medewerkers in op stations en in de treinen om reizigers te helpen. Vorige week dinsdag reden er ook minder treinen vanwege de sneeuw.

Recordfiles Ook Schiphol houdt rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft sneeuwschuivers en medewerkers paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt. KLM heeft voor vandaag al twintig vluchten geschrapt. Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen standby voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval. Vorige week viel er ook aardig wat sneeuw maar dat gebeurde toen pas na de ochtendspits. Toen stonden er recordfiles in de middag. Rijkswaterstaat verwacht nu meer hinder voor het verkeer in de ochtend.

