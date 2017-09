Snappcar neemt Duitse branchegenoot over

In het Duitse Beieren moeten ze nog niet veel van autodelen hebben. Daar prijkt de BMW, Audi of Porsche nog trots op de oprit als een waar statussymbool. In de eigen wagen zonder snelheidslimiet over de autobahn scheuren, vertegenwoordigt voor veel Duitsers nog het ultieme gevoel van vrijheid. Toch is er ook in Duitsland een kentering waar te nemen, en niet alleen omdat er intussen op veel Duitse snelwegen een snelheidslimiet geldt. Duitsers lijken de voordelen van autodelen te ontdekken en die ontdekkingstocht gaat snel.

Net als in andere Europese landen, waaronder Nederland, slaat het delen van een auto vooral aan in grootstedelijke gebieden. Daar wonen veel jonge mensen, zijn veel auto’s, die bovendien vaak een groot deel van de week stil staan, en is sprake van een hoge parkeerdruk. In Duitsland is autodelen vooral een succes in de Noord-Duitse steden Berlijn en Hamburg, in Keulen en toch ook al in München, de bakermat van de Duitse auto industrie.

Alleen in Berlijn zijn er al zo’n 15 tot 20 klassieke autodeelinitiatieven. Dat zijn bedrijven a la Greenwheels die zelf een vloot kopen en de auto’s vervolgens op een aantal plekken in de stad neerzetten. Abonnees die af en toe een auto nodig hebben kunnen die dan tegen betaling gebruiken. Ook timmert bijvoorbeeld Blablacar aan de weg bij onze oosterburen, een platform voor carpoolers, waar stoelen in auto’s worden gedeeld.

Het Nederlandse autodeelplatform SnappCar wil hier ook een graantje van meepikken en heeft daarom branchegenoot Tamyca overgenomen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. Met de overname van Tamyca heeft SnappCar er in een keer 200.000 deelnemers op het platform bij. De andere 250.000 komen uit Nederland, Denemarken en Zweden.

Particulieren delen auto Waar de klassiek autodeelbedrijven zelf de auto’s aanschaffen, richt SnappCar zich op betaald autodelen tussen particulieren in hun eigen auto. "SnappCar hangt de filosofie aan dat er al meer dan genoeg auto’s zijn en wil het aantal auto’s in Europa juist verminderen", zegt CEO Victor van Tol. "Door efficiënter gebruik van auto’s die in steden niet altijd veel gebruikt worden, kun je het met minder auto’s af. Wij streven naar een reductie van 500.000 auto’s in Europa in 2022." Duitsland is een interessante markt voor SnappCar. Van Tol: "Niet alleen zijn er 40 miljoen auto’s op bijna 83 miljoen inwoners, Duitsland telt ook 8 grootstedelijke gebieden, waar we in Nederland alleen de Randstad hebben." Ook ziet hij potentieel in de wat kleinere Duitse steden. "Eigenlijk is er maar een serieuze concurrent op ons terrein, het van oorsprong Franse Drivy, en zijn er enkele kleine partijen. Kansen genoeg dus om hier snel te groeien." De Duitse autodelers krijgen onder nieuwe baas SnappCar ruimere ver­ze­ke­rings­mo­ge­lijk­he­den als ze hun auto verhuren aan een andere particulier Voordat SnappCar de Duitse markt verder gaat verkennen, wil topman Van Tol er eerst voor zorgen dat de bestaande klanten van Tamyca probleemloos over kunnen gaan naar SnappCar. "Bij een platform als het onze draait het om betrouwbaarheid. In Denemarken en Zweden hebben we daar iets te weinig aandacht aan besteed en niet genoeg rekening gehouden met de culturele verschillen en lokale omstandigheden. Voor Duitsland hebben we meer tijd uitgetrokken." De Duitse autodelers krijgen onder nieuwe baas SnappCar ruimere verzekeringsmogelijkheden als ze hun auto verhuren aan een andere particulier. Voorheen konden ze hun auto voor maximaal 90 dagen verzekeren en voor oude auto’s en oldtimers was dat überhaupt niet mogelijk. Die beperkingen zijn van de baan. Ook kunnen ze hun auto nu internationaal delen. Wat het volgende land wordt voor SnappCar weet Van Tol nog niet, maar hij is hard op zoek naar mooie overnamekandidaten in andere Europese landen.

