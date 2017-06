Smeer ook je kat goed in

Wij mensen doen het zelf wat rustiger aan met de tropische temperaturen van deze dagen. We smeren onze kinderen nog eens extra in met zonnebrandcrème en voor het vee dat we transporteren naar slachthuizen is het hitteprotocol in werking gesteld. Alles onder controle. Maar wie dreigen hier vergeten te worden? Max en Luna, onze hond en kat.

Ook huisdieren hebben last van de hitte, waarschuwen dierenartsen. Ze kunnen daar zelfs ernstig gewond door raken. Een officieel hitteprotocol voor huisdieren is er niet, maar tips en aanbevelingen des te meer. Smeer je kat goed in, is er een van. Dat lijkt absurd, maar is bloedserieus. Vooral katten met een witte vacht zijn, door de afwezigheid van pigment, gevoelig voor UV-straling. Witte kattenoren die in de zon verbranden, kleuren rood. Vervolgens ontstaan er korstjes, die lijken op een zweer. In werkelijkheid vormen ze een gezwel, waar de kat aan dood kan gaan.

Zover hoeft het gelukkig niet komen, want insmeren helpt dus. Maar zonnebrandcrème voor mensen is niet geschikt voor dieren - daar kan de dierenspeciaalzaak over adviseren. En het insmeren zelf kan lastig zijn: een schichtig dier laat zich niet zomaar bij de oren vatten, en het 'psst, psst' van een spuitflacon kan katten flink laten schrikken.

Wat voor Luna geldt, geldt ook voor Max. Vooral als hij een korte, witte vacht heeft - zoals veel doggen, kunnen zijn neusrug, oorschelpen, buik en liezen in de zon verbranden. Smeren, dus. En een wandeling over gloeiend heet asfalt is beslist af te raden.

Bij gebrek aan een formeel hitteprotocol voor huisdieren, geven dierenartsen een eenvoudig advies: houd Max en Luna met hun bleke neusjes tussen 11 en 15 uur maar liever binnen.